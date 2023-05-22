Американка Кэти Волынец и бельгийка Элизе Мертенс встретятся в первом круге турнира в Страсбурге. Матч пройдет 22 мая, начало — в 11:00 мск. Волынец — Мертенс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кэти Волынец

Волынец не отнесешь к списку тех теннисисток, которые на постоянной основе могут терроризировать своих соперниц по рейтингу.

Не сказать, что Кэти совсем не умеет выигрывать у сильных соперниц, но чаще случаются провалы, нежели достижение каких-то новых высот.

На предстоящем турнире в Страсбурге у неё вполне реальные шансы на то, чтобы пройти как можно далеко, поскольку несколько дней назад она играла в полуфинале «челленджера» в Париже.

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Там она проиграла соотечественнице Макналли, но игра была равной. В предстоящем поединке первого круга ей играть с сильной бельгийкой Мертенс и придется очень постараться, чтобы её победить.

Элизе Мертенс

Мертенс не сдает ниже определённого уровня. Даже когда у неё случатся спады в игре, бельгийка способна на характере затаскивать почти проигранные поединки.

В этом году у Элизе не было много турниров, где она могла бы похвастаться достижениями, но занести себе в актив четвертый круг турнира в Майами и полуфинал хардового соревнования в Монтеррее она вполне может.

Последний старт в Риме получился совсем неудачным, поскольку бельгийка потерпела поражение уже в первом матче против россиянки Калинской.

Предстоящий поединок против Волынец не будет простым, поскольку американка на ходу, а у самой Мертенс есть проблемы с игрой, поэтому придется очень потрудиться, чтобы одержать победу за счет класса.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в бельгийскую теннисистку в этом поединке: победа Волынец — 3.30, победа Мертенс — 1.34.

Прогноз: При всем уважении к Волынец, но она не сможет ничего противопоставить более мастеровитой сопернице.

Ставка: Ф2 (-5.5) за 1.81.

Альтернативный прогноз: Бельгийка выиграет этот матч легко и непринужденно.

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.07.