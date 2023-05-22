Аргентинец Диего Шварцман и американец Брэндон Накасима встретятся в первом круге турнира в Лионе. Матч пройдет 22 мая, начало — в 12:00 мск. Шварцман — Накасима: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Диего Шварцман

Шварцман совсем стал плох в последние месяцы, поскольку он проигрывает много турниров, на которых раньше демонстрировал вполне себе вразумительные результаты.

Он окатился уже в конец первой сотни по рейтингу и пока что никаких предпосылок к возвращению даже в втоп-50 не видится.

Впереди нас ожидает ещё «Ролан Гаррос», на котором вполне может поменяться расклад сил, но шансов на это не очень много.

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Правда даже с таким рейтингом и в матче против довольно серьезного соперника в лице американца Накасимы именно аргентинец считается фаворитом поединка.

Брэндон Накасима

Накасима тоже играет неудовлетворительно на последних своих турнирах, но в отличие от аргентинца не проигрывает никаким ноунеймам и продолжает сохранять свой реальный по игре рейтинг.

На грунте у него откровенно не идут дела, и в мае месяце он не одержал пока что ни одной победы, проиграв два поединка е самым сильным противникам.

На грунте Брэндон не так убедителен, как на харде, поэтому ему приходится тяжело на этом покрытии. Два проигранных матча были первыми для него на земле в этом году.

В матче против Шварцмана рассчитывать на успех с такими результатами тяжело, но и сам аргентинец на данный момент времени далек от своей идеальной

формы.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в аргентинского теннисиста в этом поединке: победа Шварцмана — 1.68, победа Накасимы — 2.20.

Прогноз: Накасима — игрок высокого класса, но здесь победа останется за Шварцманом.

Ставка: П1 за 1.68.

Альтернативный прогноз: Встреча между этими игроками растянется на три сета.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.34.