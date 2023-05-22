ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — ЦСКА«Спартак» выиграл в лотерее случайностей. Арбитр Карасев испортил супердерби «Манчестер Сити»Больше, чем просто деньги. Пять слагаемых успеха «Манчестер Сити» Мовсар ЕвлоевЕвлоеву рано драться с Волкановски. Мовсар не ровня Алексу
  • 23:54
    • ПСЖ одержал волевую победу над «Осером»
  • 21:43
    • «Реал» потерпел поражение в матче с «Валенсией»
  • 21:17
    • «Краснодар» всухую разгромил «Ростов»
  • 20:40
    • Дортмундская «Боруссия» возглавила таблицу Бундеслиги
  • 20:32
    • Медведев стал победителем «Мастерса» в Риме
  • 19:58
    • Гол Альвареса принес «Ман Сити» победу над «Челси»
    Все новости спорта

    Шварцман окажется сильнее американца на грунте?

    Шварцман — Накасима. Ставка (к.1.68) и прогноз на матч в Лионе, 22 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Брэндон Накасима Прогнозы на Диего Шварцман
    Прогноз и ставки на Шварцман — Накасима
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Диего Шварцман
    Аргентинец Диего Шварцман и американец Брэндон Накасима встретятся в первом круге турнира в Лионе. Матч пройдет 22 мая, начало — в 12:00 мск. Шварцман — Накасима: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Диего Шварцман

    Шварцман совсем стал плох в последние месяцы, поскольку он проигрывает много турниров, на которых раньше демонстрировал вполне себе вразумительные результаты.

    Он окатился уже в конец первой сотни по рейтингу и пока что никаких предпосылок к возвращению даже в втоп-50 не видится.

    Впереди нас ожидает ещё «Ролан Гаррос», на котором вполне может поменяться расклад сил, но шансов на это не очень много.

    Все прогнозы на теннис

    Правда даже с таким рейтингом и в матче против довольно серьезного соперника в лице американца Накасимы именно аргентинец считается фаворитом поединка.

    Брэндон Накасима

    Накасима тоже играет неудовлетворительно на последних своих турнирах, но в отличие от аргентинца не проигрывает никаким ноунеймам и продолжает сохранять свой реальный по игре рейтинг.

    На грунте у него откровенно не идут дела, и в мае месяце он не одержал пока что ни одной победы, проиграв два поединка е самым сильным противникам.

    На грунте Брэндон не так убедителен, как на харде, поэтому ему приходится тяжело на этом покрытии. Два проигранных матча были первыми для него на земле в этом году.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В матче против Шварцмана рассчитывать на успех с такими результатами тяжело, но и сам аргентинец на данный момент времени далек от своей идеальной
    формы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в аргентинского теннисиста в этом поединке: победа Шварцмана — 1.68, победа Накасимы — 2.20.

    Прогноз: Накасима — игрок высокого класса, но здесь победа останется за Шварцманом.

    Ставка: П1 за 1.68.

    Альтернативный прогноз: Встреча между этими игроками растянется на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.34.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Гремио — Интернасьонал
  • Футбол
  • Сегодня в 00:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Атлетико Платенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Майами — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Волынец — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Деллиен — Волф
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Чан — Пера
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кырстя — Бюрель
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Кецманович — Рока Баталья
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Фернандес — Соррибес-Тормо
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Харри — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Чжан — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Маннарино — Краинович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Карабах — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Шварцман — Накасима: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты матча 22.05.2023. Прогнозы на теннис. Шварцман окажется сильнее американца на грунте?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры