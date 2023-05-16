Малек Жазири
Жазири уже скоро 40 лет, а он продолжает нас радовать своей игрой на грунтовых теннисных кортах.
Спортсмену из Туниса уже пора заканчивать, и он хочет это сделать на домашнем турнире, что вполне себе оправдано.
С начала этого года Малек провел всего лишь один поединок, который пришёлся на игру против Давидовича Фокины и вполне ожидаемо проиграл её.
Но на домашнем турнире он вполне собирается задать жару, поэтому Азизу не стоит расслабляться, поскольку заслуженный ветеран вполне может разобраться с ним налегке.
Азиз Дугаз
Не сказать, что Дугаз добивался каких-то выдающихся достижений по своей карьере, но это очень крепкий игрок, который может решать поставленные задачи.
У Азиза не всегда все ладно с физикой, и он даже в рамках одного матча может попасть в серьезную яму, н ос техникой и постановкой удара у него все хорошо.
Лучшим по сезону является мексиканский грунтовик в Леоне, который проходил месяц назад. На нем он добрался до полуфинала, где проиграл аргентинцу Фиковичу.
В матче с легендой тунисского тенниса ему будет очень непросто, несмотря на то, что по всем параметрам он дает фору Жазири.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в более молодого теннисиста в этом поединке: победа Жазири — 3.96, победа Дугаза — 1.23.
Прогноз: Жазири тряхнет стариной и обыграет соотечественника, который почти на 15 лет моложе.
Ставка: П1 за 3.96.
Альтернативный прогноз: В этом поединке не обойдет без малого количества геймов.
Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.81.