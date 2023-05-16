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    Жазири ещё способен на что-то?

    Жазири — Дугаз. Прогноз, ставка (к.3.96) на матч первого круга в Тунисе, 16 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Жазири — Дугаз
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    Малек Жазири
    Два игрока из Туниса в лице Малека Жазири и Азиза Дугаза встретятся в первом круге «челленджера» в одноименной столице Туниса. Матч пройдет 16 мая, начало — в 17:30 мск. Жазири — Дугаз: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Малек Жазири

    Жазири уже скоро 40 лет, а он продолжает нас радовать своей игрой на грунтовых теннисных кортах.

    Спортсмену из Туниса уже пора заканчивать, и он хочет это сделать на домашнем турнире, что вполне себе оправдано.

    С начала этого года Малек провел всего лишь один поединок, который пришёлся на игру против Давидовича Фокины и вполне ожидаемо проиграл её.

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    Но на домашнем турнире он вполне собирается задать жару, поэтому Азизу не стоит расслабляться, поскольку заслуженный ветеран вполне может разобраться с ним налегке.

    Азиз Дугаз

    Не сказать, что Дугаз добивался каких-то выдающихся достижений по своей карьере, но это очень крепкий игрок, который может решать поставленные задачи.

    У Азиза не всегда все ладно с физикой, и он даже в рамках одного матча может попасть в серьезную яму, н ос техникой и постановкой удара у него все хорошо.

    Лучшим по сезону является мексиканский грунтовик в Леоне, который проходил месяц назад. На нем он добрался до полуфинала, где проиграл аргентинцу Фиковичу.

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    В матче с легендой тунисского тенниса ему будет очень непросто, несмотря на то, что по всем параметрам он дает фору Жазири.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в более молодого теннисиста в этом поединке: победа Жазири — 3.96, победа Дугаза — 1.23.

    Прогноз: Жазири тряхнет стариной и обыграет соотечественника, который почти на 15 лет моложе.

    Ставка: П1 за 3.96.

    Альтернативный прогноз: В этом поединке не обойдет без малого количества геймов.

    Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.81.

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    Жазири — Дугаз: прогноз, ставка (3.96), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Прогнозы на теннис. Жазири ещё способен на что-то?
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