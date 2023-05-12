Австралиец Александар Вукич и американец Кристофер Юбэнкс встретятся в четвертьфинале «челленджера» в южнокорейском Пусане. Матч пройдет 12 мая, начало — в 05:00 мск. Вукич — Юбэнкс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александар Вукич

Вукич в первом круге обыграл статусного, но кризисного Ллойда Харриса из ЮАР, и это ему придало дополнительных сил.

Радует с каким настроением играет Вукич, поскольку именно из-за него он не может добиться действительно больших успехов по карьере.

Во втором круге японец Шимабукуро доставил сложности Александару, но он их с честью преодолел и по делу вышел в четвертьфинал.

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С Юбэнксом будет равная игра, но нужно будет нейтрализовать обратный кросс американца, иначе он затерроризирует им австралийца.

Кристофер Юбэнкс

Юбэнкс не заметил тайваньского соперника по второму кругу и легко с ним разобрался. Даже в первом круге против Полманса было сложнее.

У американца получалось абсолютно все, поэтому его победа закономерна. Он оставил достаточно энергии на Вукича.

Австралиец любит нагружать своим соперникам под право, но у Кристовера хорошая колотушка с рабочей руки и она не устанет возвращать мяч в игру.

За счет отыгрыша и приему Юбэнкс будет получать преимущество на подачах соперника, поэтому он спокойно будет разбираться с Вукичем, переходя в активную фазу атаки.

Прогноз и ставка

У букмекеров нет явного фаворита и коэффициенты на победу примерно равные: победа Вукича — 1.90, победа Юбэнкса — 1.85.

Прогноз: Победа достанется американцу, как более стабильному игроку в долгих розыгрышах.

Ставка: П2 за 1.85.

Альтернативный прогноз: В этом поединке все затянется на три сета.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.28.