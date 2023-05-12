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    Американец более явный претендент на полуфинал?

    Вукич — Юбэнкс. Прогноз, ставка (к. 1.85) на матч четвертьфинала в Пусане, 12 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Вукич — Юбэнкс
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    Кристофер Юбэнкс
    Австралиец Александар Вукич и американец Кристофер Юбэнкс встретятся в четвертьфинале «челленджера» в южнокорейском Пусане. Матч пройдет 12 мая, начало — в 05:00 мск. Вукич — Юбэнкс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Александар Вукич

    Вукич в первом круге обыграл статусного, но кризисного Ллойда Харриса из ЮАР, и это ему придало дополнительных сил.

    Радует с каким настроением играет Вукич, поскольку именно из-за него он не может добиться действительно больших успехов по карьере.

    Во втором круге японец Шимабукуро доставил сложности Александару, но он их с честью преодолел и по делу вышел в четвертьфинал.

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    С Юбэнксом будет равная игра, но нужно будет нейтрализовать обратный кросс американца, иначе он затерроризирует им австралийца.

    Кристофер Юбэнкс

    Юбэнкс не заметил тайваньского соперника по второму кругу и легко с ним разобрался. Даже в первом круге против Полманса было сложнее.

    У американца получалось абсолютно все, поэтому его победа закономерна. Он оставил достаточно энергии на Вукича.

    Австралиец любит нагружать своим соперникам под право, но у Кристовера хорошая колотушка с рабочей руки и она не устанет возвращать мяч в игру.

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    За счет отыгрыша и приему Юбэнкс будет получать преимущество на подачах соперника, поэтому он спокойно будет разбираться с Вукичем, переходя в активную фазу атаки.

    Прогноз и ставка

    У букмекеров нет явного фаворита и коэффициенты на победу примерно равные: победа Вукича — 1.90, победа Юбэнкса — 1.85.

    Прогноз: Победа достанется американцу, как более стабильному игроку в долгих розыгрышах.

    Ставка: П2 за 1.85.

    Альтернативный прогноз: В этом поединке все затянется на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.28.

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    Вукич — Юбэнкс: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на теннис. Американец более явный претендент на полуфинал?
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