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    Умбер сможет одолеть серьезного соперника?

    Умбер — Руусувуори. Прогноз, ставка (к. 2.46) на матч первого круга в Риме, 11 мая 2023 года

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    Уго Умбер
    Француз Уго Умбер и финн Эмил Руусувуори встретятся в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Умбер — Руусувуори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 11 Мая 2023 года
    Уго Умбер
  • Франция
    •  Уго Умбер 12:00 Эмиль Руусувуори Эмиль Руусувуори
  • Финляндия
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    Уго Умбер

    Умбер умеет играть в теннис и иногда делает это очень хорошо. Как раз в преддверии предстоящего домашнего «Ролан Гаррос» он на прошлой неделе взял не самый статусный «челленджер» в Кальяри.

    Теннис, показанный там, вполне может позволять ему рассчитывать на успех и в Риме, хоть здесь соперники будут куда серьёзнее.

    На грунте уверенность француза чувствуется невооруженным глазом, а длительность розыгрышей для него вовсе не помеха.

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    Умбер имеет преимущество в некоторых компонентах перед Руусувуори, но соперник все ещё прогрессирует, и для него Уго вполне может оказаться легким противником.

    Эмил Руусувуори

    У Руусувуори не все получается по этому сезону, но его игра претерпела эволюцию, и он выглядит куда сильнее и слаженнее по сравнению с прошлым годом.

    Некоторые удары он выполняет просто восхитительно, но ему просто необходима была стабильность при их осуществлении.

    На некоторых турнирах этого года она приходила и даже помогла ему добраться до четвертьфинала престижнейшего «Мастерса» в Майами.

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    В матче против Умбера будет знатная заруба. Если у финна не будет работать форхенд на протяжении большей части поединка, то рассчитывать на успех ему будет сложно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят во французского теннисиста в этом поединке: победа Умбера — 2.46, победа Руусувуори — 1.55.

    Прогноз: Руусувуори хорош по сезону, но Умбер на победной волне и вполне способен приложить своего финского ровесника.

    Ставка: П1 за 2.46.

    Альтернативный прогноз: Игра будет упорная и много геймов мы точно увидим.

    Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.79.

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    2.43
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    Умбер — Руусувуори: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 11.05.2023. Прогнозы на теннис. Умбер сможет одолеть серьезного соперника?
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