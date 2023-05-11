Француз Уго Умбер и финн Эмил Руусувуори встретятся в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Умбер — Руусувуори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уго Умбер

Умбер умеет играть в теннис и иногда делает это очень хорошо. Как раз в преддверии предстоящего домашнего «Ролан Гаррос» он на прошлой неделе взял не самый статусный «челленджер» в Кальяри.

Теннис, показанный там, вполне может позволять ему рассчитывать на успех и в Риме, хоть здесь соперники будут куда серьёзнее.

На грунте уверенность француза чувствуется невооруженным глазом, а длительность розыгрышей для него вовсе не помеха.

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Умбер имеет преимущество в некоторых компонентах перед Руусувуори, но соперник все ещё прогрессирует, и для него Уго вполне может оказаться легким противником.

Эмил Руусувуори

У Руусувуори не все получается по этому сезону, но его игра претерпела эволюцию, и он выглядит куда сильнее и слаженнее по сравнению с прошлым годом.

Некоторые удары он выполняет просто восхитительно, но ему просто необходима была стабильность при их осуществлении.

На некоторых турнирах этого года она приходила и даже помогла ему добраться до четвертьфинала престижнейшего «Мастерса» в Майами.

В матче против Умбера будет знатная заруба. Если у финна не будет работать форхенд на протяжении большей части поединка, то рассчитывать на успех ему будет сложно.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят во французского теннисиста в этом поединке: победа Умбера — 2.46, победа Руусувуори — 1.55.

Прогноз: Руусувуори хорош по сезону, но Умбер на победной волне и вполне способен приложить своего финского ровесника.

Ставка: П1 за 2.46.

Альтернативный прогноз: Игра будет упорная и много геймов мы точно увидим.

Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.79.