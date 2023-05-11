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    Сможет ли Соболенко разгромить Кенин?

    Кенин — Соболенко. Прогноз (к. 1.94) и ставки на турнир в Риме 11 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Кенин — Соболенко
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Софии Кенин во втором круге турнира в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Кенин — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кенин

    София начала турнир с победы над испанкой Кристиной Букшей — 6:3, 6:7, 7:5.

    Американка неплохо провела решающую партию, сумев взять на приеме два гейма. Но при этом ошибок тоже хватало.

    В Мадриде чемпионка Australian Open-2020 проиграла в первом круге представительнице Бельгии Марине Заневской — 0:6, 3:6.

    В Чарльстоне Кенин выиграла у белоруски Александры Соснович, но после этого уступила румынке Ирине Бегу.

    В текущем сезоне больше одного матча Кенин смогла выиграть только в Хобарте и Майами.

    Соболенко

    Арина тем временем приехала в Рим после триумфа в Мадриде. Белоруска второй раз за три года взяла титул в испанской столице.

    И самое главное заключается в том, что в решающем матче Соболенко остановила Игу Свентек — 6:3, 3:6, 6:3.

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    Судя по всему, белоруска готова бороться с польской теннисисткой за первое место в рейтинге, несмотря на то, что на данный момент отрыв довольно существенный.

    В прошлом году Соболенко дошла в Риме до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Кенин в этом матче можно поставить за 6.55, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.11.

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    Возможно, здесь и не дойдет до разгрома. Все-таки Арине надо еще какое-то время, чтобы прийти в себя после Мадрида.

    Плюс надо учитывать характер Кенин, которая в очередной раз попробует доказать, что она по-прежнему способна вернуться как минимум в топ-20.

    Ставка — победа Соболенко + тотал больше 17,5 за 1.94.

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    Кенин — Соболенко: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 11.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Соболенко разгромить Кенин?
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