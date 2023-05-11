Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Софии Кенин во втором круге турнира в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 12:00 мск. Кенин — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кенин

София начала турнир с победы над испанкой Кристиной Букшей — 6:3, 6:7, 7:5.

Американка неплохо провела решающую партию, сумев взять на приеме два гейма. Но при этом ошибок тоже хватало.

В Мадриде чемпионка Australian Open-2020 проиграла в первом круге представительнице Бельгии Марине Заневской — 0:6, 3:6.

В Чарльстоне Кенин выиграла у белоруски Александры Соснович, но после этого уступила румынке Ирине Бегу.

В текущем сезоне больше одного матча Кенин смогла выиграть только в Хобарте и Майами.

Соболенко

Арина тем временем приехала в Рим после триумфа в Мадриде. Белоруска второй раз за три года взяла титул в испанской столице.

И самое главное заключается в том, что в решающем матче Соболенко остановила Игу Свентек — 6:3, 3:6, 6:3.

Все прогнозы на теннис

Судя по всему, белоруска готова бороться с польской теннисисткой за первое место в рейтинге, несмотря на то, что на данный момент отрыв довольно существенный.

В прошлом году Соболенко дошла в Риме до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Кенин в этом матче можно поставить за 6.55, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.11.

Возможно, здесь и не дойдет до разгрома. Все-таки Арине надо еще какое-то время, чтобы прийти в себя после Мадрида.

Плюс надо учитывать характер Кенин, которая в очередной раз попробует доказать, что она по-прежнему способна вернуться как минимум в топ-20.

Ставка — победа Соболенко + тотал больше 17,5 за 1.94.