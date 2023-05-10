Педро Качин
Аргентинец провел хороший Мастерс в Мадриде и добрался до четвертого круга престижного соревнования, где проиграл сенсации турнира в лице немца Штруффа.
От года к году у Качина появляется все больше вариативности при игре в длительных розыгрышах, а он их выдерживает все проще и проще.
Пабло может резать мяч до бесконечности, и направление движения для него не имеет никакой разницы.
В игре против чилийца будет тяжело и придется терпеть, но все равно выиграть шансы у аргентинца очень даже высоки.
Кристиан Гарин
Чилийский спортсмен не понаслышке знает, что такое грунтовый теннис, и как в него необходимо играть. Его матч против Качина будет настоящим испытанием для двоих.
Гарин отлично себя чувствует на грунте, и, хотя бы один турнир в год минимум берет на этом покрытии.
На грунтовом отрезке, который длится с начала апреля, но нигде не выбывал в первом круге, поэтому вероятность пройти дальше и здесь у него очень высока.
С Качином простой игры не получится, поскольку аргентинец на земле смотрится не хуже. Кристиану придется задействовать все свои резервы, чтобы победить.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чилийского теннисиста в этом поединке: победа Качина — 2.33, победа Гарина — 1.61.
Прогноз: Гарин имеет более впечатляющие успехи на грунте по карьере, но Качин выглядит более реальным претендентом на победу прямо сейчас.
Ставка: П1 за 2.33.
Альтернативный прогноз: В этой игре пахнет тремя сетами.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.36.