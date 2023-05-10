Аргентинец Педро Качин и чилиец Кристиан Гарин встретятся в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Качин — Гарин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Педро Качин

Аргентинец провел хороший Мастерс в Мадриде и добрался до четвертого круга престижного соревнования, где проиграл сенсации турнира в лице немца Штруффа.

От года к году у Качина появляется все больше вариативности при игре в длительных розыгрышах, а он их выдерживает все проще и проще.

Пабло может резать мяч до бесконечности, и направление движения для него не имеет никакой разницы.

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В игре против чилийца будет тяжело и придется терпеть, но все равно выиграть шансы у аргентинца очень даже высоки.

Кристиан Гарин

Чилийский спортсмен не понаслышке знает, что такое грунтовый теннис, и как в него необходимо играть. Его матч против Качина будет настоящим испытанием для двоих.

Гарин отлично себя чувствует на грунте, и, хотя бы один турнир в год минимум берет на этом покрытии.

На грунтовом отрезке, который длится с начала апреля, но нигде не выбывал в первом круге, поэтому вероятность пройти дальше и здесь у него очень высока.

С Качином простой игры не получится, поскольку аргентинец на земле смотрится не хуже. Кристиану придется задействовать все свои резервы, чтобы победить.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чилийского теннисиста в этом поединке: победа Качина — 2.33, победа Гарина — 1.61.

Прогноз: Гарин имеет более впечатляющие успехи на грунте по карьере, но Качин выглядит более реальным претендентом на победу прямо сейчас.

Ставка: П1 за 2.33.

Альтернативный прогноз: В этой игре пахнет тремя сетами.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.36.