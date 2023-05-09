ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Спартак»Досрочная звезда. «Зенит» стал чемпионом, победив «Спартак» в драматичном матче Энтони ДжошуаДжошуа принял вызов Уайлдера. Но в этой битве «Эй-Джей» не фаворит «Ростов» — «Факел»Два по цене одного. Евсеев спас «Факел» от прямого вылета и подарил «Зениту» чемпионский матч
  • 20:01
    • «Зенит» досрочно стал чемпионом России
  • 22:58
    • «Ман Юнайтед» на выезде проиграл «Вест Хэму»
  • 22:28
    • Алькарас во второй раз подряд выиграл «Мастерс» в Мадриде
  • 20:30
    • «Арсенал» всухую обыграл «Ньюкасл»
  • 20:22
    • Дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург»
  • 23:36
    • ПСЖ без проблем обыграл «Труа» в чемпионате Франции
  • 21:06
    • «Краснодар» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»
    Все новости спорта

    Юбэнкс не оставит шансов своему сопернику?

    Полманс — Юбэнкс. Прогноз, ставка (2.01) на матч первого круга в Пусане, 09 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Кристофер Юбэнкс Прогнозы на Марк Полманс
    Прогноз и ставки на Полманс — Юбэнкс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристофер Юбэнкс
    Австралиец Марк Полманс и американец Кристофер Юбэнкс встретятся в первом круге «челленджера» в южнокорейском Пусане. Матч пройдет 09 мая, начало — в 05:00 мск. Полманс — Юбэнкс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Марк Полманс

    Полманс открвоенно не впечатялет своей игрой на протяжении сезона и вматче против Юбэнкса ему поможет только чудо.

    Австралиец отлично выступил на турнире в Гванджю, который проводился на прошлой неделе. Это само по себе уже событие, поскольку Марк в редких случаях проходил даже во второй круг соревнований, в которых участвовал.

    У него весьма неплохие резаные, но это сугубо оборонительный теннис, который рассчитан на ошибку соперника. С Юбэнксом такой номер не пройдет.

    Все прогнозы на теннис

    Если Полманс сядет сразу же в оборону, то американец его просто разбомбил с халфкорта, поскольку австралиец совсем не умеет играть по длине.

    Кристофер Юбэнкс

    Американский игрок, который год доказывает свою состоятельность, но пока что не смог добиться действительно серьезных побед на куда более статусных соревнования, нежели «челленджеры».

    Юбэнкс завершил выступление в Гванджю на той же стадии, что и Полманс, только проиграл Томсону во втором полуфинале южнокорейского соревнования.

    Сил и задора у него вполне достаточно, чтобы доказать свою состоятельность ещё на одном азиатском турнире.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Расклад сил целиком и полностью в пользу Юбэнкса, и он обязан забирать предстоящий поединок, если не начнет заниматься шутовством на корте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят американского теннисиста в этом поединке: победа Полманса — 3.06, победа Юбэнкса — 1.35.

    Прогноз: Юбэнкс не заметит своего противника при всем уважении к нему.

    Ставка: Ф1 (-3) за 2.01.

    Альтернативный прогноз: Матч получится простым для американца, поэтому вполне можно даже рассмотреть фору по сетам в его пользу.

    Альтернативная ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.99.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Флорида — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 01:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Сиэтл — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.82
  • Прогноз на матч Вукич — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кривбасс — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Соуза — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  3.46
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шевченко — Крутых
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Миллуолл — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Бирмингем — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Халл Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бернли — Кардифф Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Полманс — Юбэнкс: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 09.05.2023. Прогнозы на теннис. Юбэнкс не оставит шансов своему сопернику?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры