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    Сафиуллин снова выиграет?

    Сафиуллин — Сапата-Миральес. Прогноз (к. 2.45) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 1 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Сапата-Миральес
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против испанца Бернабе Сапаты-Миральеса в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 15:00 мск. Сафиуллин — Сапата-Миральес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сафиуллин

    Роман впервые в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    Во втором раунде Сафиуллин преподнес мини-сенсацию, обыграв Томми Пола — 6:3, 7:6.

    Для него это вторая в карьере победа над соперником из топ-20. В прошлом году россиянин выиграл у Стефаноса Циципаса.

    В матче с американцем Сафиуллин шикарно действовал на своей подаче — соперник не взял на приеме ни одного гейма.

    А перед этим Роман одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 6:2, 3:6, 6:3.

    Сапата-Миральес

    Бернабе начал турнир с волевой победы над американцем Маккензи Макдональдом — 3:6, 6:3, 7:6.

    В решающей партии испанец отыграл два матчбола при счете 4:5, вскоре после чего не подал на матч при 6:5, но в итоге идеально провел тай-брейк.

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    Во втором раунде Сапата-Миральес разгромил британца Дэна Эванса — 6:3, 6:2. В этом матче он на удивление мощно играл на своей подаче.

    В феврале Бернабе дошел до полуфинала на двух грунтовых турнирах в Южной Америке — в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро.

    Прогноз и ставка

    На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.69, победу Сапаты-Миральеса букмекеры предлагают за 1.47.

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    Скорее всего, игра получится максимально нервной. На исход здесь точно не надо ставить, в этом плане все очень непредсказуемо.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.45.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

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    Сафиуллин — Сапата-Миральес: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.05.2023. Прогнозы на теннис. Сафиуллин снова выиграет?
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