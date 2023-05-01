Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против испанца Бернабе Сапаты-Миральеса в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 1 мая, начало — в 15:00 мск. Сафиуллин — Сапата-Миральес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сафиуллин

Роман впервые в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

Во втором раунде Сафиуллин преподнес мини-сенсацию, обыграв Томми Пола — 6:3, 7:6.

Для него это вторая в карьере победа над соперником из топ-20. В прошлом году россиянин выиграл у Стефаноса Циципаса.

В матче с американцем Сафиуллин шикарно действовал на своей подаче — соперник не взял на приеме ни одного гейма.

А перед этим Роман одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 6:2, 3:6, 6:3.

Сапата-Миральес

Бернабе начал турнир с волевой победы над американцем Маккензи Макдональдом — 3:6, 6:3, 7:6.

В решающей партии испанец отыграл два матчбола при счете 4:5, вскоре после чего не подал на матч при 6:5, но в итоге идеально провел тай-брейк.

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Во втором раунде Сапата-Миральес разгромил британца Дэна Эванса — 6:3, 6:2. В этом матче он на удивление мощно играл на своей подаче.

В феврале Бернабе дошел до полуфинала на двух грунтовых турнирах в Южной Америке — в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро.

Прогноз и ставка

На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.69, победу Сапаты-Миральеса букмекеры предлагают за 1.47.

Скорее всего, игра получится максимально нервной. На исход здесь точно не надо ставить, в этом плане все очень непредсказуемо.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.45.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 22,0 за 1.92.