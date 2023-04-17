Белорус Илья Ивашко сыграе против португальца Нуну Боржеса в первом круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Ивашко — Боржес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ивашко

Илья на минувшей неделе дошел до второго круга на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Сначала белорусский теннисист преодолел непростую квалификацию, выиграв у француза Уго Гастона и японца Таро Даниэля.

В первом круге Ивашко одержал волевую победу над британцем Дэном Эвансом — 2:6, 6:2, 6:3. Дальше было поражение от Карена Хачанова — 6:7, 2:6.

В прошлом году и в сезоне-2021 Ивашко дошел в Барселоне до второго круга. Белоруса остановили Рафаэль Надаль (6:3, 2:6, 4:6) и Стефанос Циципас (1-5, 6-4, 2-6) соответственно.

Боржес

Нуну в этом году пока успел провести на грунте лишь один матч. На домашнем турнире в Эшториле португалец сразу же проиграл французу Кентену Алису (3:6, 4:6).

Но пока что можно сказать, что Боржес успешно проводит сезон.

В середине марта Нуну стал победителем «челленджера» в Финиксе. В финале 26-летний теннисист выиграл у россиянина Александра Шевченко. Кроме того, ему удалось остановить Диего Шварцмана, Романа Сафиуллина, Алексея Попырина и Яна-Леннарда Шруффа.

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Еще один титул Боржес взял в конце февраля на «челленджере» в мексиканском Монтеррее.

В сезоне-2022 Боржес выиграл 27 из 40 матчей на грунте.

Прогноз и ставка

На Ивашко в этом матче можно поставить за 1.65, победу Боржеса букмекеры предлагают за 2.24.

Илья наконец-то набрал форму, о чем можно судить по его недавним матчам. Белорус отлично выглядел даже в игре против Хачанов, несмотря на итоговый результат.

Вполне вероятно, что Ивашко хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Ставка — победа Ивашко с форой по геймам (-2,5) за 1.97.