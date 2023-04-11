Серб Новак Джокович сыграет против россиянина Ивана Гахова во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 15:00 мск. Джокович — Гахов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Новак возвращается в тур после очередной паузы. В марте ему пришлось пропустить большие турниры в США из-за отсутствия прививки от коронавируса.

После очередного триумфа на Открытом чемпионате Австралии Джокович до сих пор сыграл лишь на одном турнире.

В Дубае первая ракетка мира дошел до полуфинала, где уступил Даниилу Медведеву (4:6, 4:6). Это было его первое поражения от россиянина после финала US Open-2021.

В прошлом году Джокович не выиграл ни одного матча на «Мастерсе» в Монте-Карло. Как известно, Ноле долго приходил в себя и набирал форму после эпичного недопуска на Australian Open-2021.

В сезоне-2021 Джокович взял лишь один титул на грунте, выиграв «Мастерс» в Риме.

Гахов

Иван тем временем продолжает удивлять. В понедельник он впервые в карьере выиграл матч на уровне основной сетки ATP.

После непростой квалификации 26-летний теннисист одержал победу над Маккензи Макдональдом — 7:6, 2:6, 6:3.

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Россиянин, занимающий в рейтинге 186-е место, все-таки воспользовался тем, что американец не лучшим образом играет на грунте.

Но в любом случае, это сенсация. Надо понимать, что о Гахове еще не так давно мало кто знал. Для него это был всего лишь шестой матч против соперника из топ-100.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены в разгромной победе Джоковича. На Гахова при желании можно поставить за 16.75.

Для Новака турнир начинается с матча-разминки. По-другому встречу с Гаховым сложно назвать.

Иван тоже все прекрасно понимает. Россиянин, для которого матч против Джоковича еще совсем недавно наверняка казался несбыточной мечтой, выйдет на корт просто наслаждаться атмосферой события.

Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-7,0) за 1.95.