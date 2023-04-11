ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЛЧ. Тухель против Гвардиолы, реванш для «Наполи», мадридский тест для Лэмпарда Рандаль Коло-Муани Коло-Муани, Ретеги и еще топ-5 талантов, которые взорвут трансферный рынок «Ак Барс» с кубком Восточной конференции«Ак Барс» — чемпион Востока, в серии «армейских» команд пока ничья
  • 18:55
    • «Ростов» вырвал ничью в матче с «Оренбургом»
    Все новости спорта

    Джокович отдаст Гахову не больше двух-трех геймов?

    Джокович — Гахов. Прогноз (к. 1.95) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 11 апреля 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Новак Джокович  Прогнозы на Иван Гахов
    Прогноз и ставки на Джокович — Гахов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против россиянина Ивана Гахова во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 15:00 мск. Джокович — Гахов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Новак возвращается в тур после очередной паузы. В марте ему пришлось пропустить большие турниры в США из-за отсутствия прививки от коронавируса.

    После очередного триумфа на Открытом чемпионате Австралии Джокович до сих пор сыграл лишь на одном турнире.

    В Дубае первая ракетка мира дошел до полуфинала, где уступил Даниилу Медведеву (4:6, 4:6). Это было его первое поражения от россиянина после финала US Open-2021.

    В прошлом году Джокович не выиграл ни одного матча на «Мастерсе» в Монте-Карло. Как известно, Ноле долго приходил в себя и набирал форму после эпичного недопуска на Australian Open-2021.

    В сезоне-2021 Джокович взял лишь один титул на грунте, выиграв «Мастерс» в Риме.

    Гахов

    Иван тем временем продолжает удивлять. В понедельник он впервые в карьере выиграл матч на уровне основной сетки ATP.

    После непростой квалификации 26-летний теннисист одержал победу над Маккензи Макдональдом — 7:6, 2:6, 6:3.

    Все прогнозы на теннис

    Россиянин, занимающий в рейтинге 186-е место, все-таки воспользовался тем, что американец не лучшим образом играет на грунте.

    Но в любом случае, это сенсация. Надо понимать, что о Гахове еще не так давно мало кто знал. Для него это был всего лишь шестой матч против соперника из топ-100.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в разгромной победе Джоковича. На Гахова при желании можно поставить за 16.75.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Для Новака турнир начинается с матча-разминки. По-другому встречу с Гаховым сложно назвать.

    Иван тоже все прекрасно понимает. Россиянин, для которого матч против Джоковича еще совсем недавно наверняка казался несбыточной мечтой, выйдет на корт просто наслаждаться атмосферой события.

    Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-7,0) за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шемрок Роверс — ЮКД Дублин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бернли — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Алавес — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Детройт — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Йорк Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Виннипег — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Флорида — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Оттава — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Чикаго — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аризона — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Джокович — Гахов: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 11.04.2023. Прогнозы на теннис. Джокович отдаст Гахову не больше двух-трех геймов?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры