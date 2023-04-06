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    Александрова снова выиграет с разгромным счетом?

    Грабер — Александрова. Прогноз (к. 2.38) и ставки на турнир в Чарльстоне 6 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Грабер — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против австрийки Юлии Грабер в третьем круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 6 апреля, начало — в 19:30 мск. Грабер — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Грабер

    Юлия впервые в сезоне выиграла два матча подряд на уровне основной сетки WTA.

    Более того, это всего лишь второй случай, когда она смогла преодолеть первый раунд.

    Австрийская теннисистка начала турнир с победы над опытной китаянкой Чжан Шуай — 6:4, 1:6, 6:3.

    В следующем матче Грабер разгромила американку Сашу Викери — 6:1, 6:2.

    В прошлом году Грабер провел на грунте 64 матча (44 победы и 20 поражений) и выиграла на этом покрытии три небольших турнира.

    Александрова

    Екатерина тем временем начала турнир с разгромной победы над Юлией Путинцевой.

    Как и ожидалось, россиянке хватило двух сетов — 6:1, 6:3.

    Александрова воспользовалась, в первую очередь, ужасной игрой соперницы. Например, на второй подаче Путинцева взяла лишь 13 процентов очков, а на первой — 50 процентов.

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    Примечательно при этом, что две из четырех своих геймов теннисистка из Казахстана взяла на приеме. У Александровой тоже были ошибки, но в любом случае это нельзя сравнивать с тем, как часто помогала сопернице Путинцева.

    В прошлом году Александрова дошла в Чарльстоне до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Грабер в этом матче можно поставить за 4.20, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.23.

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    Екатерине снова досталась не самая опасная соперница, но, в отличие от Путинцевой, Грабер, скорее всего, заставит россиянку побегать. Австрийка очень комфортно чувствует себя на грунте, и этот нюанс нельзя игнорировать.

    Ставка — победа Александровой + тотал геймов больше 19,5 за 2.38.

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    Грабер — Александрова: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 06.04.2023. Прогнозы на теннис. Александрова снова выиграет с разгромным счетом?
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