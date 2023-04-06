Россиянка Екатерина Александрова сыграет против австрийки Юлии Грабер в третьем круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 6 апреля, начало — в 19:30 мск. Грабер — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Грабер

Юлия впервые в сезоне выиграла два матча подряд на уровне основной сетки WTA.

Более того, это всего лишь второй случай, когда она смогла преодолеть первый раунд.

Австрийская теннисистка начала турнир с победы над опытной китаянкой Чжан Шуай — 6:4, 1:6, 6:3.

В следующем матче Грабер разгромила американку Сашу Викери — 6:1, 6:2.

В прошлом году Грабер провел на грунте 64 матча (44 победы и 20 поражений) и выиграла на этом покрытии три небольших турнира.

Александрова

Екатерина тем временем начала турнир с разгромной победы над Юлией Путинцевой.

Как и ожидалось, россиянке хватило двух сетов — 6:1, 6:3.

Александрова воспользовалась, в первую очередь, ужасной игрой соперницы. Например, на второй подаче Путинцева взяла лишь 13 процентов очков, а на первой — 50 процентов.

Все прогнозы на теннис

Примечательно при этом, что две из четырех своих геймов теннисистка из Казахстана взяла на приеме. У Александровой тоже были ошибки, но в любом случае это нельзя сравнивать с тем, как часто помогала сопернице Путинцева.

В прошлом году Александрова дошла в Чарльстоне до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Грабер в этом матче можно поставить за 4.20, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.23.

Екатерине снова досталась не самая опасная соперница, но, в отличие от Путинцевой, Грабер, скорее всего, заставит россиянку побегать. Австрийка очень комфортно чувствует себя на грунте, и этот нюанс нельзя игнорировать.

Ставка — победа Александровой + тотал геймов больше 19,5 за 2.38.