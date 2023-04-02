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    Медведев с треском проиграет Синнеру в главном матче?

    Синнер — Медведев. Прогноз (к. 2.99) и ставки на финал «Мастерса» в Майами 2 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера в финале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 20:00 мск. Синнер — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 02 Апреля 2023 года

    Синнер

    Янник второй раз в карьере дошел в Майами до финала. Два года назад он проиграл в решающем матче Хуберту Хуркачу.

    В ночь с пятницы на субботу Синнер провел один из лучших матчей в карьере. Итальянец одержал шикарную победу над Карлосом Алькарасом — 6:7, 6:4, 6:2.

    Где-то начиная с середины второго сета Янник играл заметно лучше испанца, который начал очень часто ошибаться в геймах на собственной подаче.

    В решающей партии Синнер взял на приеме два гейма и ни разу не потерял подачу. И это был как раз тот случай, когда можно смело сказать, что он именно переиграл своего соперника.

    Примечательно, что Синнер впервые в карьере выиграл у первой ракетки мира.

    На текущем турнире 21-летний теннисист до сих пор проиграл лишь один сет.

    Медведев

    Даниил тем временем добрался до финала на пятом турнире подряд. На четырех предыдущих он взял три титула. Исключением стал лишь «Мастерс» в Индиан-Уэллсе — в решающем матче россиянин уступил Карлосу Алькарасу.

    Как и Синнер, Медведев пока что отдал лишь одну партию. Дополнительный сет ему понадобился в игре 1/2 финала против Карена Хачанова — 7:6, 3:6, 6:3.

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    Даниил здорово провел решающий сет: сделал брейк при счете 2:1, после чего спокойно забрал оставшиеся геймы на своей подаче.

    Надо признать, что у Медведева был не самый сложный путь до финала. Например, в третьем круге ему даже не пришлось выходить на корт — незадолго до матча Алекс Молчан снялся из-за травмы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что у теннисистов равные шансы на победу. На Синнера можно поставить за 2.02, а на Медведева — за 1.97.

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    Однако тут надо обратить внимание на то, что Янник ранее ни разу не обыгрывал Даниила. Россиянин выиграл пять предыдущих матчей против итальянца.

    В этом году Медведев одержал волевую победу над Синнером в финале турнира в Роттердаме, а прошлой осенью — в четвертьфинале турнира в Вене.

    В общем, все это четко указывает на то, что Медведев стал для Синнера одним из самых неудобных соперников.

    Ставка — победа Медведева + тотал геймов больше 21,5 за 2.99.

    Тот факт, что ему не придется играть против Алькараса, тоже добавит Медведеву уверенности. Надо признать, что Даниилу вообще не удался недавний матч с испанцем. Против Синнера ему гораздо проще играть.

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    Синнер — Медведев: прогноз, ставка (2.99), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на теннис. Медведев с треском проиграет Синнеру в главном матче?
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