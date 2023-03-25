Карбальес-Баэна
Роберто в первом раунде встречался с Бернабе Сапатой-Миральесом, который оказался совершенно не готов к игре. Соперник отдал первый сет со счетом 0:6, а во втором при 0:3 просто снялся.
Перед этим Карбальес-Баэна не выиграл ни одного матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, сразу же уступив японцу Таро Даниэлю (1:6, 5:7).
Кроме того, испанец не прошел первый раунд на «челленджере» в Финиксе. Здесь он проиграл финну Эмилю Руусувуори (3:6, 0:6).
Также стоит отметить, что Карбальес-Баэна в этом году еще ни разу не выигрывал два матча подряд.
Медведев
Даниил тем временем продолжает приходить в себя после невероятно успешного отрезка, по итогам которого он вернулся в топ-5.
В конце прошлой недели Медведев проиграл Карлосу Алькарасу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе — 3:6, 2:6.
Испанец действительно играл заметно лучше, но есть подозрение, что россиянину, в первую очередь, не хватило сил на встречу со столь сильным соперником.
Как известно, перел этим Медведев выиграл 19 матчей подряд, взяв титулы в Роттердаме, Дохе и Дубае.
В любом случае прогресс Медведева впечатляет. Если сравнивать с прошлым сезоном, это действительно прорыв.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены, что Медведев спокойно выйдет в следующий раунд. На Карбальеса-Баэну можно поставить за 10.75.
Для Даниила предстоящий матч, скорее всего, станет хорошей разминкой перед встречей с более серьезным соперником.
Россиянин выиграет у испанца с разгромным счетом.
Ставка — победа Медведев с форой по геймам (-7,0) за 1.92.