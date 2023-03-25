Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 25 марта, начало — в 18:00 мск. Карбальес-Баэна — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карбальес-Баэна

Роберто в первом раунде встречался с Бернабе Сапатой-Миральесом, который оказался совершенно не готов к игре. Соперник отдал первый сет со счетом 0:6, а во втором при 0:3 просто снялся.

Перед этим Карбальес-Баэна не выиграл ни одного матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, сразу же уступив японцу Таро Даниэлю (1:6, 5:7).

Кроме того, испанец не прошел первый раунд на «челленджере» в Финиксе. Здесь он проиграл финну Эмилю Руусувуори (3:6, 0:6).

Также стоит отметить, что Карбальес-Баэна в этом году еще ни разу не выигрывал два матча подряд.

Медведев

Даниил тем временем продолжает приходить в себя после невероятно успешного отрезка, по итогам которого он вернулся в топ-5.

В конце прошлой недели Медведев проиграл Карлосу Алькарасу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе — 3:6, 2:6.

Испанец действительно играл заметно лучше, но есть подозрение, что россиянину, в первую очередь, не хватило сил на встречу со столь сильным соперником.

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Как известно, перел этим Медведев выиграл 19 матчей подряд, взяв титулы в Роттердаме, Дохе и Дубае.

В любом случае прогресс Медведева впечатляет. Если сравнивать с прошлым сезоном, это действительно прорыв.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Медведев спокойно выйдет в следующий раунд. На Карбальеса-Баэну можно поставить за 10.75.

Для Даниила предстоящий матч, скорее всего, станет хорошей разминкой перед встречей с более серьезным соперником.

Россиянин выиграет у испанца с разгромным счетом.

Ставка — победа Медведев с форой по геймам (-7,0) за 1.92.