Алькарас
Карлос второй год подряд добрался в Индиан-Уэллсе до полуфинала. В прошлом сезоне его остановил Рафаэль Надаль.
В четвертьфинале Алькарас одержал победу над Феликсом Оже-Альяссимом, которому дважды уступил в прошлом году.
На этот раз канадец тоже серьезно сопротивлялся, но в итоге испанцу хватило двух сетов для выхода в следующий раунд — 6:4, 6:4.
Алькарас снова шикарно действовал в геймах на своей подаче и при этом постоянно обострял на приеме, сумев реализовать три брейк-пойнта.
В общем, 19-летний теннисист здорово подготовился к своему первому в сезоне турниру на харде. И почему-то закрадывается мысль, что на твердом покрытии Карлос играет даже лучше, чем на любимом для всех испанцев грунте.
Синнер
Янник тем временем впервые дошел в Индиан-Уэллсе до полуфинала.
В четвертьфинале у Синнера был непростой матч против Тейлора Фрица — 6:4, 4:6, 6:4.
Теннисистам очень мешал ветер, но в итоге итальянец справился с погодными условиями.
В решающем сете ему удалось взять на приеме два гейма. И надо признать, что помощь ветра была довольно ощутимой.
В предыдущих раундах Синнер выиграл у Ришара Гаске, Адриана Маннарино и Стэна Вавринки, при этом не отдав ни сета.
Прогноз и ставка
На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.52, победу Синнера букмекеры предлагают за 2.53.
И здесь сразу же вспоминается прошлогодняя встреча Карлоса и Янника в четвертьфинале US Open. Испанец в том матче дожал итальянца в пятом сете. При этом в четвертой партии Синнер не реализовал матчбол.
Но помимо этого, в сезоне-2022 было еще два матча, в которых Алькарас проиграл Синнеру — на Уимблдоне и в финале турнира в Умаге.
В общем, будет битва. И вполне вероятно, что двух сетов парням не хватит.
Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 2.02.