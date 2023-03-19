Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Янника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 00:30 мск. Алькарас — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос второй год подряд добрался в Индиан-Уэллсе до полуфинала. В прошлом сезоне его остановил Рафаэль Надаль.

В четвертьфинале Алькарас одержал победу над Феликсом Оже-Альяссимом, которому дважды уступил в прошлом году.

На этот раз канадец тоже серьезно сопротивлялся, но в итоге испанцу хватило двух сетов для выхода в следующий раунд — 6:4, 6:4.

Алькарас снова шикарно действовал в геймах на своей подаче и при этом постоянно обострял на приеме, сумев реализовать три брейк-пойнта.

В общем, 19-летний теннисист здорово подготовился к своему первому в сезоне турниру на харде. И почему-то закрадывается мысль, что на твердом покрытии Карлос играет даже лучше, чем на любимом для всех испанцев грунте.

Синнер

Янник тем временем впервые дошел в Индиан-Уэллсе до полуфинала.

В четвертьфинале у Синнера был непростой матч против Тейлора Фрица — 6:4, 4:6, 6:4.

Теннисистам очень мешал ветер, но в итоге итальянец справился с погодными условиями.

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В решающем сете ему удалось взять на приеме два гейма. И надо признать, что помощь ветра была довольно ощутимой.

В предыдущих раундах Синнер выиграл у Ришара Гаске, Адриана Маннарино и Стэна Вавринки, при этом не отдав ни сета.

Прогноз и ставка

На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.52, победу Синнера букмекеры предлагают за 2.53.

И здесь сразу же вспоминается прошлогодняя встреча Карлоса и Янника в четвертьфинале US Open. Испанец в том матче дожал итальянца в пятом сете. При этом в четвертой партии Синнер не реализовал матчбол.

Но помимо этого, в сезоне-2022 было еще два матча, в которых Алькарас проиграл Синнеру — на Уимблдоне и в финале турнира в Умаге.

В общем, будет битва. И вполне вероятно, что двух сетов парням не хватит.

Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 2.02.