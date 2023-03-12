Плишкова
Каролина оказалась среди сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда.
В первом матче Плишкова одержала волевую победу над Анной Калинской — 2:6, 6:0, 6:4.
Россиянка здорово провела первый сет, но в дальнейшем соперница действовала гораздо лучше. А Калинскую подвела слабая игра на собственной подаче — чешка реализовала семь брейк-пойнтов.
В конце февраля Плишкова дошла до четвертьфинал в Дубае. Экс-первая ракетка мира не смогла выйти на матч против Иги Швентек из-за плохого самочувствия. Но сейчас, судя по игре с Калинской, с ней все в порядке.
Кудерметова
Вероника тоже попала в число сеяных, благодаря чему ей не пришлось играть в первом круге.
В стартовом матче Кудерметова выиграла у Анны Блинковой — 6:3, 6:4.
Надо сказать, что соперница тоже показала отличный теннис, но Веронике все же удалось взять по одному гейму на приеме в каждой партии и отыграть все брейк-пойнты.
В прошлом году Кудерметова дошла в Индиан-Уэллс до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
На Плишкову в этом матче можно поставить за 2.07, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.76.
С учетом того, что обе теннисистки обладают хорошей подачей, не исключено, что в предстоящем матче будет как минимум два напряженных сета.
Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.36.