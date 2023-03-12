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    Кудерметовой и Плишковой вряд ли хватит двух сетов

    Плишкова — Кудерметова. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Индиан-Уэллс 12 марта 2023 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против чешки Каролины Плишковой в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 12 марта, начало — в 22:30 мск. Плишкова — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Плишкова

    Каролина оказалась среди сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда.

    В первом матче Плишкова одержала волевую победу над Анной Калинской — 2:6, 6:0, 6:4.

    Россиянка здорово провела первый сет, но в дальнейшем соперница действовала гораздо лучше. А Калинскую подвела слабая игра на собственной подаче — чешка реализовала семь брейк-пойнтов.

    В конце февраля Плишкова дошла до четвертьфинал в Дубае. Экс-первая ракетка мира не смогла выйти на матч против Иги Швентек из-за плохого самочувствия. Но сейчас, судя по игре с Калинской, с ней все в порядке.

    Кудерметова

    Вероника тоже попала в число сеяных, благодаря чему ей не пришлось играть в первом круге.

    В стартовом матче Кудерметова выиграла у Анны Блинковой — 6:3, 6:4.

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    Надо сказать, что соперница тоже показала отличный теннис, но Веронике все же удалось взять по одному гейму на приеме в каждой партии и отыграть все брейк-пойнты.

    В прошлом году Кудерметова дошла в Индиан-Уэллс до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Плишкову в этом матче можно поставить за 2.07, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.76.

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    С учетом того, что обе теннисистки обладают хорошей подачей, не исключено, что в предстоящем матче будет как минимум два напряженных сета.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.36.

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    Плишкова — Кудерметова: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на теннис. Кудерметовой и Плишковой вряд ли хватит двух сетов
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