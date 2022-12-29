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    Циципас продлит серию побед над Димитровым?

    Циципас — Димитров. Прогноз (к. 1.82) и ставки на United Cup 29 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Димитров
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против болгарина Григора Димитрова в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 29 декабря, начало — в 08:30 мск. Циципас — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Циципас

    Циципас активно провел декабрь, успев сыграть на двух выставочных турнирах.
    В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Стеф сразу же проиграл Кэмерону Норри (4:6, 4:6).

    А в Абу-Даби Циципас выиграл главный денежный приз. В финале грек одержал победу над Андреем Рублевым.

    Кроме того, Циципас взял реванш у Норри, на этот раз отдав британцу лишь пять геймов. А еще в одном матче четвертая ракетка мира разгромил норвежца Каспера Рууда — 6:2, 6:2.

    В общем, Циципас, судя по всему, хорошо подготовился к новому сезону.

    Димитров

    Димитров тем временем на прошлой неделе провел один матч в Дубае, в котором выиграл у Ника Кирьоса — 7:6, 6:3.

    Этот результат стал очередным подтверждением того, что Григор по-прежнему остается непростым соперником, если его не беспокоят травмы.

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    В октябре Димитров дошел до полуфинала на турнире в Вене. Во втором раунде бывшая третья ракетка мира выиграл у Андрея Рублева.

    На «Мастерсе» в Париже Димитров прошел два раунда, после чего проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.28, победу Димитрова букмекеры предлагают за 3.68.

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    Ранее в этом году Стеф трижды выиграл у Григора — в Барселоне, Мадриде и Риме. И только в столице болгарскому теннисисту удалось взять хотя бы сет.

    Скорее всего, грек продлит серию побед над Димитровым. Просто хотя бы благодаря тому, что на данном этапе он наверняка лучше готов в физическом плане.

    Ставка — победа Циципаса с форой по геймам (-3,5) за 1.82.

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    Циципас — Димитров: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на теннис. Циципас продлит серию побед над Димитровым?
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