Лестьенн
Лестьенн впервые в карьере добрался до полуфинала на турнире ATP. Причем в этом году он всего лишь второй раз играет на таком уровне.
На прошлой неделе француз дошел до четвертьфинала в Сан-Диего, а теперь ему удалось выиграть уже три матча с Сеуле.
В первом раунде Констан одержал победу над соотечественником Адрианом Маннарино. После этого 30-летний теннисист уверенно разобрался с финном Эмилем Руусувуори.
Но пока что свою главную победу Лестьенн одержал в четвертьфинале. Констан остановил Максима Кресси. При этом в третьем сете он дожал американца на тай-брейке.
Чилич
Чилич на этой неделе провел пока лишь один матч. Во втором раунде хорват одержал победу над Домиником Тимом.
Австриец забрал на тай-брейке первую партию, но Марин в итоге совершил камбэк. Получилось довольно эффектно. Хотя этот матч стал еще одним подтверждением, что Тим после серьезной травмы пока так и не смог вернуться на свой прежний уровень.
В четвертьфинале Чилича ждала встреча с Лиамом Броуди, но британец не смог выйти на матч из-за травмы.
Прогноз и ставка
На Лестьенна в этом матче можно поставить за 3.44, победу Чилича букмекеры предлагают за 1.33.
Судя по всему, француз способен оказать серьезное сопротивление. В матче с тем же Кресси он выглядел достаточно убедительно, несмотря на то, что американец может любого вывести из равновесия своим стилем игры.
Ставка — тотал выигранных геймов Лестьенна больше 10,5 за 1.92.