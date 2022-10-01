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    Хватит ли Чиличу двух сетов для победы над Лестьенном?

    Лестьенн — Чилич. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Тель-Авиве 1 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Лестьенн — Чилич
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    Марин Чилич
    Хорват Марин Чилич сыграет против француза Констана Лестьенна в полуфинале турнира в Тель-Авиве (Израиль). Матч пройдет 1 октября, начало — в 21:00 мск. Лестьенн — Чилич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Лестьенн

    Лестьенн впервые в карьере добрался до полуфинала на турнире ATP. Причем в этом году он всего лишь второй раз играет на таком уровне.

    На прошлой неделе француз дошел до четвертьфинала в Сан-Диего, а теперь ему удалось выиграть уже три матча с Сеуле.

    В первом раунде Констан одержал победу над соотечественником Адрианом Маннарино. После этого 30-летний теннисист уверенно разобрался с финном Эмилем Руусувуори.

    Но пока что свою главную победу Лестьенн одержал в четвертьфинале. Констан остановил Максима Кресси. При этом в третьем сете он дожал американца на тай-брейке.

    Чилич

    Чилич на этой неделе провел пока лишь один матч. Во втором раунде хорват одержал победу над Домиником Тимом.

    Австриец забрал на тай-брейке первую партию, но Марин в итоге совершил камбэк. Получилось довольно эффектно. Хотя этот матч стал еще одним подтверждением, что Тим после серьезной травмы пока так и не смог вернуться на свой прежний уровень.

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    В четвертьфинале Чилича ждала встреча с Лиамом Броуди, но британец не смог выйти на матч из-за травмы.

    Прогноз и ставка

    На Лестьенна в этом матче можно поставить за 3.44, победу Чилича букмекеры предлагают за 1.33.

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    Судя по всему, француз способен оказать серьезное сопротивление. В матче с тем же Кресси он выглядел достаточно убедительно, несмотря на то, что американец может любого вывести из равновесия своим стилем игры.

    Ставка — тотал выигранных геймов Лестьенна больше 10,5 за 1.92.

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    Лестьенн — Чилич: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на теннис. Хватит ли Чиличу двух сетов для победы над Лестьенном?
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