Чжэн Циньвэнь
Чжэн впервые в карьере вышла в финал на уровне WTA, благодаря чему на следующей неделе дебютирует в топ-30.
В субботу китаянка одержала волевую победу над Вероникой Кудерметовой — 5:7, 6:3, 7:6.
19-летняя теннисистка на невероятном уровне провела второй и третий сеты, практически не допуская ошибок на подаче.
Ранее на этой неделе Чжэн выиграла у японки Мисаки Дои, испанки Паулы Бадосы и американки Клер Лью.
Матч против Бадосы и вовсе получился показательм. Чжэн спокойно разобралась с четвертой ракеткой мира (6:3, 6:2), а после игры заявил, что результат ее вообще не удивил.
Самсонова
Самсонова вышла в финал на третьем из четырех последних турниров. По словам россиянки, она сама немного в шоке.
В полуфинале Людмила выиграла у Чжан Шуай. В первом сете дошло до тай-брейка, и это был, пожалуй, ключевой момент матча. Китаянка, по всей видимости, не верила в свой камбэк и в итоге слишком легко отдала вторую партию.
Самсонова на этой неделе пока не проиграла ни одного сета. Хотя ее соперницами ранее были чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина, китаянка Ван Синьюй и экс-первая ракетка мира Гарбин Мугуруса.
Прогноз и ставка
На Чжэн Циньвэнь в этом матче можно поставить за 2.49, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.56.
В прошлом году Людмила проиграла китаянке на турнире в Палермо. Факт, который, без сомнений, заслуживает внимания, но, с другой стороны, Самсонова сейчас в таком порядке, что события годичной давности не имеют никакого значения.
И еще один важный нюанс. У россиянки уже есть приличный опыт участия в решающих матчах. Для Чжэн же это будет первый финал.
Ставка — победа Самсоновой в двух сетах за 2.31.