ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего СимеонеГолый король: Симеоне и «Атлетико» в кризисе Эден АзарСыны отечества. Шесть игроков, которые лучше играют за сборную, чем за клуб Килиан Мбаппе Лига наций. Англия и Франция в опасности, Германия рискует остаться без повышения
  • 18:57
    • Гол Уткина принес России победу над Киргизией
  • 16:36
    • Дубль Тюкавина принес молодежной сборной России победу над Казахстаном
  • 19:43
    • СКА по буллитам уступил московскому «Динамо»
  • 17:55
    • Украина забила 5 мячей в ворота Армении
  • 15:50
    • Агент Зе Луиша: Ни о каком возвращении в «Спартак» речи не шло
  • 15:39
    • Ломаев прокомментировал отстранении сборной России от Евро-2024
  • 15:13
    • В «Интере» заявили, что могли подписать Дибалу, но выбрали Лукаку
    Все новости спорта

    Самсонова возьмет титул в Токио?

    Чжэн Циньвэнь — Самсонова. Прогноз (к. 2.31) и ставки на турнир в Токио 25 сентября 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Чжэн Циньвэнь — Самсонова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь в финале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 06:00 мск. Чжэн Циньвэнь — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Токио. Мужчины 25 Сентября 2022 года

    Чжэн Циньвэнь

    Чжэн впервые в карьере вышла в финал на уровне WTA, благодаря чему на следующей неделе дебютирует в топ-30.

    В субботу китаянка одержала волевую победу над Вероникой Кудерметовой — 5:7, 6:3, 7:6.

    19-летняя теннисистка на невероятном уровне провела второй и третий сеты, практически не допуская ошибок на подаче.

    Ранее на этой неделе Чжэн выиграла у японки Мисаки Дои, испанки Паулы Бадосы и американки Клер Лью.

    Матч против Бадосы и вовсе получился показательм. Чжэн спокойно разобралась с четвертой ракеткой мира (6:3, 6:2), а после игры заявил, что результат ее вообще не удивил.

    Самсонова

    Самсонова вышла в финал на третьем из четырех последних турниров. По словам россиянки, она сама немного в шоке.

    В полуфинале Людмила выиграла у Чжан Шуай. В первом сете дошло до тай-брейка, и это был, пожалуй, ключевой момент матча. Китаянка, по всей видимости, не верила в свой камбэк и в итоге слишком легко отдала вторую партию.

    Все прогнозы на теннис

    Самсонова на этой неделе пока не проиграла ни одного сета. Хотя ее соперницами ранее были чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина, китаянка Ван Синьюй и экс-первая ракетка мира Гарбин Мугуруса.

    Прогноз и ставка

    На Чжэн Циньвэнь в этом матче можно поставить за 2.49, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.56.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В прошлом году Людмила проиграла китаянке на турнире в Палермо. Факт, который, без сомнений, заслуживает внимания, но, с другой стороны, Самсонова сейчас в таком порядке, что события годичной давности не имеют никакого значения.

    И еще один важный нюанс. У россиянки уже есть приличный опыт участия в решающих матчах. Для Чжэн же это будет первый финал.

    Ставка — победа Самсоновой в двух сетах за 2.31.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.98
  • Прогноз на матч Джокович — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Чехия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Испания — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сербия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кипр — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Израиль — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Шотландия — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  6.11
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Кудряшов — Асбаров
  • Бокс
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Дацик — Емельяненко
  • Бокс
  • Сегодня в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Эванс — Хирон
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Джойс — Паркер
  • Бокс
  • Завтра в 00:01
    •  2.22
  • Прогноз на матч Мексика — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сан-Хосе Эрткуэйкс — Лос-Анжелес Гэлакси
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чжэн Циньвэнь — Самсонова: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на теннис. Самсонова возьмет титул в Токио?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры