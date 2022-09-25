Россиянка Людмила Самсонова сыграет против китаянки Чжэн Циньвэнь в финале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 25 сентября, начало — в 06:00 мск. Чжэн Циньвэнь — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чжэн Циньвэнь

Чжэн впервые в карьере вышла в финал на уровне WTA, благодаря чему на следующей неделе дебютирует в топ-30.

В субботу китаянка одержала волевую победу над Вероникой Кудерметовой — 5:7, 6:3, 7:6.

19-летняя теннисистка на невероятном уровне провела второй и третий сеты, практически не допуская ошибок на подаче.

Ранее на этой неделе Чжэн выиграла у японки Мисаки Дои, испанки Паулы Бадосы и американки Клер Лью.

Матч против Бадосы и вовсе получился показательм. Чжэн спокойно разобралась с четвертой ракеткой мира (6:3, 6:2), а после игры заявил, что результат ее вообще не удивил.

Самсонова

Самсонова вышла в финал на третьем из четырех последних турниров. По словам россиянки, она сама немного в шоке.

В полуфинале Людмила выиграла у Чжан Шуай. В первом сете дошло до тай-брейка, и это был, пожалуй, ключевой момент матча. Китаянка, по всей видимости, не верила в свой камбэк и в итоге слишком легко отдала вторую партию.

Все прогнозы на теннис

Самсонова на этой неделе пока не проиграла ни одного сета. Хотя ее соперницами ранее были чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина, китаянка Ван Синьюй и экс-первая ракетка мира Гарбин Мугуруса.

Прогноз и ставка

На Чжэн Циньвэнь в этом матче можно поставить за 2.49, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.56.

В прошлом году Людмила проиграла китаянке на турнире в Палермо. Факт, который, без сомнений, заслуживает внимания, но, с другой стороны, Самсонова сейчас в таком порядке, что события годичной давности не имеют никакого значения.

И еще один важный нюанс. У россиянки уже есть приличный опыт участия в решающих матчах. Для Чжэн же это будет первый финал.

Ставка — победа Самсоновой в двух сетах за 2.31.