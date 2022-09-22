Руне
Руне очень мощно провел весеннюю часть сезона, благодаря чему в какой-то момент оказался в топ-30.
Датчанин взял титул в Мюнхене, дошел до четвертьфинала на Ролан Гаррос и до полуфинала в Лионе.
И эти успехи, похоже, слегка вскружили голову 19-летнему теннисисту. В июне и июле он не выиграл ни одного матча, но при этом активно раздавал интервью, в которых неоднократно заявлял о том, что в ближайшие годы выиграет несколько турниров «Большого шлема».
В августе Хольгер прошел один раунд в Вашингтоне и на «Мастерсе» в Монреале.
На Открытом чемпионате США Руне дошел до третьего круга. Но на самом деле он одержал лишь одну победу, потому что Джон Изнер, с которым он должен был встретиться во втором раунде, не вышел на матч из-за травмы. После этого датский теннисист уступил Кэмерону Норри.
Бонзи
Бонзи тем временем начал турнир с победы над Уго Умбером. Бенжамен легко забрал первый сет, почти без борьбы отдал второй, а в решающем снова доминировал, отдав сопернику лишь один гейм.
На прошлой неделе Бонзи проиграл три матча в рамках Кубка Дэвиса. Француз уступил Яну-Леннарду Штруффу, Алексу Де Минауру и Давиду Гоффену.
В августе Бонзи не выиграл ни одного матча в Вашингтоне, Монреале и Цинциннати, но дошел до четвертьфинала в Уинстон-Сейлеме и до второго круга на Открытом чемпионате США.
Прогноз и ставка
На Руне в этом матче можно поставить за 2.19, победу Бонзи букмекеры предлагают за 1.68.
Руне здорово играет на грунте, а вот на харде он выглядит далеко не так убедительно. Скорее всего, Бонзи обыграет дерзкого датчанина.
Ставка — победа Бонзи с форой по геймам (-1,5) за 1.86.