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    Сможет ли Руне выиграть у Бонзи?

    Руне — Бонзи. Прогноз (к. 1.86) и ставки на турнир в Метце 22 сентября 2022 года

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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против француза Бенжамена Бонзи во втором круге турнира в Метце (Франция). Матч пройдет 22 сентября, начало — в 20:30 мск. Руне — Бонзи: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мец. Мужчины 22 Сентября 2022 года

    Руне

    Руне очень мощно провел весеннюю часть сезона, благодаря чему в какой-то момент оказался в топ-30.

    Датчанин взял титул в Мюнхене, дошел до четвертьфинала на Ролан Гаррос и до полуфинала в Лионе.

    И эти успехи, похоже, слегка вскружили голову 19-летнему теннисисту. В июне и июле он не выиграл ни одного матча, но при этом активно раздавал интервью, в которых неоднократно заявлял о том, что в ближайшие годы выиграет несколько турниров «Большого шлема».

    В августе Хольгер прошел один раунд в Вашингтоне и на «Мастерсе» в Монреале.

    На Открытом чемпионате США Руне дошел до третьего круга. Но на самом деле он одержал лишь одну победу, потому что Джон Изнер, с которым он должен был встретиться во втором раунде, не вышел на матч из-за травмы. После этого датский теннисист уступил Кэмерону Норри.

    Бонзи

    Бонзи тем временем начал турнир с победы над Уго Умбером. Бенжамен легко забрал первый сет, почти без борьбы отдал второй, а в решающем снова доминировал, отдав сопернику лишь один гейм.

    На прошлой неделе Бонзи проиграл три матча в рамках Кубка Дэвиса. Француз уступил Яну-Леннарду Штруффу, Алексу Де Минауру и Давиду Гоффену.

    Все прогнозы на теннис

    В августе Бонзи не выиграл ни одного матча в Вашингтоне, Монреале и Цинциннати, но дошел до четвертьфинала в Уинстон-Сейлеме и до второго круга на Открытом чемпионате США.

    Прогноз и ставка

    На Руне в этом матче можно поставить за 2.19, победу Бонзи букмекеры предлагают за 1.68.

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    Руне здорово играет на грунте, а вот на харде он выглядит далеко не так убедительно. Скорее всего, Бонзи обыграет дерзкого датчанина.

    Ставка — победа Бонзи с форой по геймам (-1,5) за 1.86.

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    Руне — Бонзи: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Руне выиграть у Бонзи?
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