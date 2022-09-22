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    Блинкова выйдет в четвертьфинал в Сеуле?

    Блинкова — Сун. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Сеуле 22 сентября 2022 года

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    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против швейцарки Лулу Сун во втором круге турнира в Сеуле. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 06:00 мск. Блинкова — Сун: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Сеул. Женщины 22 Сентября 2022 года
    Анна Блинкова (Россия)
  • Сеул. Женщины
    •  Анна Блинкова (Россия) 06:00 Lulu Sun Lulu Sun
  • Сеул. Женщины
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    Блинкова

    Блинкова второй раз за последние три с половиной месяца вышла во второй круг на уровне основной сетки WTA.

    Анна начала турнир с победы над Варварой Грачевой — 6:4, 7:6. Понятно, что никакого заметного превосходства над соперницей у Блинковой в этом матче не было, но в определенных ситуациях она сыграла лучше.

    24-летней теннисистке удалось взять 76 процентов очков на первой подаче и отыграть 4 из 5 брейк-пойнтов.

    Сун

    Сун попала в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде она одержала волевую победу над Викторией Хименес Касинцевой их Андорры.

    В первом круге Лулу выиграла у австралийки Лизетт Кабреры — 7:6, 6:2. И это была ее первая победа на уровне WTA в текущем сезоне.

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    При этом стоит отметить, что на турнирах ITF 21-летняя теннисистка тоже не впечатляла. Только в двух случаях ей удалось пройти дальше второго раунда.

    Прогноз и ставка

    На Блинкову в этом матче можно поставить за 1.33, победу Сун букмекеры предлагают за 3.32.

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    Анне выпал шикарный шанс добраться как минимум до четвертьфинала. И она наверняка понимает, что до конца сезона такой возможности больше может не быть.

    Ставка — победа Блинковой в двух сетах за 1.87.

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    Блинкова — Сун: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на теннис. Блинкова выйдет в четвертьфинал в Сеуле?
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