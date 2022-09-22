Россиянка Анна Блинкова сыграет против швейцарки Лулу Сун во втором круге турнира в Сеуле. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 06:00 мск. Блинкова — Сун: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Блинкова

Блинкова второй раз за последние три с половиной месяца вышла во второй круг на уровне основной сетки WTA.

Анна начала турнир с победы над Варварой Грачевой — 6:4, 7:6. Понятно, что никакого заметного превосходства над соперницей у Блинковой в этом матче не было, но в определенных ситуациях она сыграла лучше.

24-летней теннисистке удалось взять 76 процентов очков на первой подаче и отыграть 4 из 5 брейк-пойнтов.

Сун

Сун попала в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде она одержала волевую победу над Викторией Хименес Касинцевой их Андорры.

В первом круге Лулу выиграла у австралийки Лизетт Кабреры — 7:6, 6:2. И это была ее первая победа на уровне WTA в текущем сезоне.

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При этом стоит отметить, что на турнирах ITF 21-летняя теннисистка тоже не впечатляла. Только в двух случаях ей удалось пройти дальше второго раунда.

Прогноз и ставка

На Блинкову в этом матче можно поставить за 1.33, победу Сун букмекеры предлагают за 3.32.

Анне выпал шикарный шанс добраться как минимум до четвертьфинала. И она наверняка понимает, что до конца сезона такой возможности больше может не быть.

Ставка — победа Блинковой в двух сетах за 1.87.