Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против румынки Аны Богдан в полуфинале турнира в словенском Портороже. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 12:00 мск. Рыбакина — Богдан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рыбакина

Рыбакиной в пятницу даже не пришлось выходить на корте. Леся Цуренко, с которой она должна была встретиться в четвертьфинале, снялась с матча. Украинка часто так делает, если выигрывает два-три матча.

Перед этим Елена разгромила чешку Терезу Мартинцову — 6:4, 6:1. А в первом раунде чемпионка Уимблдона-2022 одержала волевую победу над немкой Лаурой Зигемунд.

В августе Рыбакина дошла до четвертьфинала на крупном турнире в Цинциннати, но потом провалила Открытый чемпионат США, сразу же проиграв француженке Кларе Бюрель.

Интересно, что кроме Уимблдона, Рыбакина в этом году больше нигде не брала титулы.

Богдан

Богдан тем временем преподнесла сенсацию. В четвертьфинале румынка остановила Беатрис Хаддад-Майя.

Сначала Ана взяла первый сет 6:1, потом с таким же счетом отдала второй, а в решающем сделала брейк при 6:5.

Все прогнозы на теннис

Богдан третий раз в сезоне выиграла три матча подряд на уровне WTA. В мае она дошла до полуфинала на турнире в Париже, а в конце июля добралась до финала в Варшаве.

Прогноз и ставка

На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.36, победу Богдан букмекеры предлагают за 3.24.

Все будет зависеть от Рыбакиной. Благодаря первой подаче и классной игре на задней линии теннисистка из Казахстана может спокойно обыграть румынку с разгромным счетом.

Ставка — победа Рыбакиной в двух сетах за 1.95.