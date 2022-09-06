Американка Даниэль Коллинс сыграет против белоруски Арины Соболенко в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 6 сентября в Нью-Йорке, начало — в 02:00 мск. Коллинс — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Коллинс

Коллинс не смогла полноценно подготовиться к US Open — из-за травмы шеи ей пришлось пропустить все турниры в Северной Америке.

И тем не менее, это не помешало ей впервые в карьере дойти на домашнем мэйджоре до четвертого раунда.

Более того, уже в первом матче Даниэль выиграла у Наоми Осаки, причем в двух сетах.

Дальше была победа над испанкой Кристиной Букшей, а в третьем круге американка обыграла всегда опасную француженку Ализе Корне.

Все прогнозы на US Open

Главным достижением Коллинс в этом сезоне остается выход в финал Australian Open.

Соболенко

Соболенко тем временем шестой раз вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема».

Арина уже была на грани вылета, но каким-то чудом совершила пока что один из главных камбэков текущего турнира.

Во втором раунде Соболенко проигрывала Кайе Канепи со счетом 2:6, 1:5, но в итоге — победила. И это, конечно, что-то невероятное, а тем более с учетом всех психологических проблем белорусской теннисистки.

После этого Арина не заметила француженку Клару Бюрель — 6:0, 6:2.

Прогноз и ставка

На Коллинс в этом матче можно поставить за 2.22, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.69.

Как ни странно, Арина еще ни разу не проигрывала американке. Соболенко выиграла три предыдущих матча против Коллинс, в том числе в третьем раунде Australian Open-2022.

Это, безусловно, интересный момент, но статистика далеко не всегда является хорошим помощником. Коллинс существенно прибавила за последний год, и именно на этом моменте стоит акцентировать внимание.

Ставка — победа Коллинс за 2.22. В отличие от Канепи, американка быстро наказывает за любые ошибки.