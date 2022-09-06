Коллинс
Коллинс не смогла полноценно подготовиться к US Open — из-за травмы шеи ей пришлось пропустить все турниры в Северной Америке.
И тем не менее, это не помешало ей впервые в карьере дойти на домашнем мэйджоре до четвертого раунда.
Более того, уже в первом матче Даниэль выиграла у Наоми Осаки, причем в двух сетах.
Дальше была победа над испанкой Кристиной Букшей, а в третьем круге американка обыграла всегда опасную француженку Ализе Корне.
Главным достижением Коллинс в этом сезоне остается выход в финал Australian Open.
Соболенко
Соболенко тем временем шестой раз вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема».
Арина уже была на грани вылета, но каким-то чудом совершила пока что один из главных камбэков текущего турнира.
Во втором раунде Соболенко проигрывала Кайе Канепи со счетом 2:6, 1:5, но в итоге — победила. И это, конечно, что-то невероятное, а тем более с учетом всех психологических проблем белорусской теннисистки.
После этого Арина не заметила француженку Клару Бюрель — 6:0, 6:2.
Прогноз и ставка
На Коллинс в этом матче можно поставить за 2.22, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.69.
Как ни странно, Арина еще ни разу не проигрывала американке. Соболенко выиграла три предыдущих матча против Коллинс, в том числе в третьем раунде Australian Open-2022.
Это, безусловно, интересный момент, но статистика далеко не всегда является хорошим помощником. Коллинс существенно прибавила за последний год, и именно на этом моменте стоит акцентировать внимание.
Ставка — победа Коллинс за 2.22. В отличие от Канепи, американка быстро наказывает за любые ошибки.