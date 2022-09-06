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    Коллинс воспользуется ошибками Соболенко?

    Коллинс — Соболенко. Прогноз (к. 2.22) и ставки на US Open 6 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Коллинс — Соболенко
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    Арина Соболенко
    Американка Даниэль Коллинс сыграет против белоруски Арины Соболенко в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 6 сентября в Нью-Йорке, начало — в 02:00 мск. Коллинс — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Коллинс

    Коллинс не смогла полноценно подготовиться к US Open — из-за травмы шеи ей пришлось пропустить все турниры в Северной Америке.

    И тем не менее, это не помешало ей впервые в карьере дойти на домашнем мэйджоре до четвертого раунда.

    Более того, уже в первом матче Даниэль выиграла у Наоми Осаки, причем в двух сетах.
    Дальше была победа над испанкой Кристиной Букшей, а в третьем круге американка обыграла всегда опасную француженку Ализе Корне.

    Все прогнозы на US Open

    Главным достижением Коллинс в этом сезоне остается выход в финал Australian Open.

    Соболенко

    Соболенко тем временем шестой раз вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема».

    Арина уже была на грани вылета, но каким-то чудом совершила пока что один из главных камбэков текущего турнира.

    Во втором раунде Соболенко проигрывала Кайе Канепи со счетом 2:6, 1:5, но в итоге — победила. И это, конечно, что-то невероятное, а тем более с учетом всех психологических проблем белорусской теннисистки.

    После этого Арина не заметила француженку Клару Бюрель — 6:0, 6:2.

    Прогноз и ставка

    На Коллинс в этом матче можно поставить за 2.22, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.69.

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    Как ни странно, Арина еще ни разу не проигрывала американке. Соболенко выиграла три предыдущих матча против Коллинс, в том числе в третьем раунде Australian Open-2022.

    Это, безусловно, интересный момент, но статистика далеко не всегда является хорошим помощником. Коллинс существенно прибавила за последний год, и именно на этом моменте стоит акцентировать внимание.

    Ставка — победа Коллинс за 2.22. В отличие от Канепи, американка быстро наказывает за любые ошибки.

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    Коллинс — Соболенко: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 06.09.2022. Прогнозы на теннис. Коллинс воспользуется ошибками Соболенко?
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