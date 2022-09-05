Чешка Петра Квитова сыграет против американки Джессики Пегулы в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 5 сентября в Нью-Йорке, начало — в 19:00 мск. Квитова — Пегула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Квитова

Квитова своей игрой в Нью-Йорке подтвердила, что ее недавний выход в финал крупного турнира в Цинциннати не был случайностью. Когда у Петры нет проблем с самочувствием, она по-прежнему способна бороться за титулы.

В первом раунде чешская теннисистка разгромила россиянку Эрику Андрееву. Точнее так, в первом сете была борьба, тай-брейк, а вторая партия завершилась со счетом 6:0.

Во втором круге Квитова должна была встретиться с Ангелиной Калининой, но украинка не смогла выйти на матч из-за травмы.

И вскоре после этого у Квитовой был невероятный матч против Гарбин Мугурусы. В третьем сете Петра отыграла подачу на матч при счете 3:5, а при счете 5:6 — два матчбола на подаче, после чего дожала испанку на тай-брейке.

Это была первая победа Квитовой над соперницей из топ-10 на турнире «Большого шлема».

Пегула

Пегула тем временем впервые в карьере вышла во вторую неделю домашнего мэйджора. Ранее ее лучшим результатом в Нью-Йорке был третий круг.

В первом матче Джессика разгромила представительницу Швейцарии Викторию Голубич — 6:2, 6:2.

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Дальше была победа над белоруской Александрой Саснович — 6:4, 6:4.

А в третьем раунде Пегула выиграла у китаянки Юань Юэ. В этом матче американка отдала на тай-брейке вторую партию, но зато следующий сет забрала со счетом 6:0.

Прогноз и ставка

На Квитову в этом матче можно поставить за 2.01, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.84.

Петра ранее ни разу не проигрывала американке. В сезоне-2020 она обыграла Пегулу в третьем раунде US Open, а в прошлом году — в полуфинале турнира в Дохе.

Очевидно, что сейчас ставить на уверенную победу Квитовой опасно. Американка с тех пор серьезно прибавила, и вполне вероятно, что на этот раз ей удастся остановить экс-первую ракетку мира.

Но также можно предположить, что соперницам, скорее всего, не хватит двух партий в предстоящем матче.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.