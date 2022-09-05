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    Пегула не пустит Квитову в четвертьфинал US Open?

    Квитова — Пегула. Прогноз (к. 2.36) и ставки на US Open 5 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Квитова — Пегула
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    Петра Квитова
    Чешка Петра Квитова сыграет против американки Джессики Пегулы в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 5 сентября в Нью-Йорке, начало — в 19:00 мск. Квитова — Пегула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 05 Сентября 2022 года
    Петра Квитова (Чехия)
  • Цинциннати. Женщины
    •  Петра Квитова (Чехия) 19:00 Джессика Пегула (США) Джессика Пегула (США)
  • US Open. Женщины
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    Квитова

    Квитова своей игрой в Нью-Йорке подтвердила, что ее недавний выход в финал крупного турнира в Цинциннати не был случайностью. Когда у Петры нет проблем с самочувствием, она по-прежнему способна бороться за титулы.

    В первом раунде чешская теннисистка разгромила россиянку Эрику Андрееву. Точнее так, в первом сете была борьба, тай-брейк, а вторая партия завершилась со счетом 6:0.

    Во втором круге Квитова должна была встретиться с Ангелиной Калининой, но украинка не смогла выйти на матч из-за травмы.

    И вскоре после этого у Квитовой был невероятный матч против Гарбин Мугурусы. В третьем сете Петра отыграла подачу на матч при счете 3:5, а при счете 5:6 — два матчбола на подаче, после чего дожала испанку на тай-брейке.

    Это была первая победа Квитовой над соперницей из топ-10 на турнире «Большого шлема».

    Пегула

    Пегула тем временем впервые в карьере вышла во вторую неделю домашнего мэйджора. Ранее ее лучшим результатом в Нью-Йорке был третий круг.

    В первом матче Джессика разгромила представительницу Швейцарии Викторию Голубич — 6:2, 6:2.

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    Дальше была победа над белоруской Александрой Саснович — 6:4, 6:4.

    А в третьем раунде Пегула выиграла у китаянки Юань Юэ. В этом матче американка отдала на тай-брейке вторую партию, но зато следующий сет забрала со счетом 6:0.

    Прогноз и ставка

    На Квитову в этом матче можно поставить за 2.01, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.84.

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    Петра ранее ни разу не проигрывала американке. В сезоне-2020 она обыграла Пегулу в третьем раунде US Open, а в прошлом году — в полуфинале турнира в Дохе.

    Очевидно, что сейчас ставить на уверенную победу Квитовой опасно. Американка с тех пор серьезно прибавила, и вполне вероятно, что на этот раз ей удастся остановить экс-первую ракетку мира.

    Но также можно предположить, что соперницам, скорее всего, не хватит двух партий в предстоящем матче.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

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    Квитова — Пегула: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 05.09.2022. Прогнозы на теннис. Пегула не пустит Квитову в четвертьфинал US Open?
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