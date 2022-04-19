Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Кори Гауфф в первом круге турнира в Штутгарте. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 13:30 мск. Гауфф — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гауфф

Гауфф провела несколько плохих турниров, но пока что она, скорее всего, не очень довольна своим сезоном.

В марте 18-летняя теннисистка выиграла один матч в Индиан-Уэллсе и прошла два раунда в Майами, где ее легко остановила Ига Швентек.

Лучшими же для Гауфф пока остаются турниры в Адедаиде и Дохе, на которых она одержала по три победы. В главном городе Катара американка обыграла в третьем круге Паулу Бадосу, но после этого уступила Марии Саккари.

Но перед встречей с Дарьей Касаткиной важно отметить, что Кори в прошлом году здорово провела грунтовую часть сезона. Во-первых, Гауфф удалось дойти до четвертьфинала на «Ролан Гаррос» — дальше ее не пустила будущая победительница турнира Барбора Крейчикова. В Парме она взяла титул, а в Риме остановилась после полуфинала.

Касаткина

Касаткина в этом сезоне тоже еще не играла на грунте. И судя по прошлому сезону, на этом покрытии ей не так комфортно, как на харде.

Хотя в прошлом месяце Дарья тоже не впечатляла. В Майами россиянка сразу же проиграла белоруске Александра Соснович. А в Индиан-Уэллсе после победы над Кэти Волынец ее разгромила Анжелика Кербер.

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Возможно, спад связан с тем, что в феврале Касаткина переболела ковидом. Среди теннисистов уже были случаи, когда после коронавируса на восстановление уходило по несколько месяцев.

Прогноз и ставка

На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.38, а победу Касаткиной букмекеры предлагают за 3.15.

Для первого матча Дарье досталась очень непростая соперница, которая, к тому же, здорово играет на грунте. Очевидно, что россиянке будет крайне сложно выйти в следующий раунд.

Ставка — победа Гауфф в двух сетах за 1.87.

Касаткина ранее трижды играла на турнире в Штутгарте и за это время одержала там лишь одну победу.