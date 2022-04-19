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    Сможет ли Касаткина выиграть у Гауфф?

    Гауфф — Касаткина. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Штутгарте 19 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гауфф — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Кори Гауфф в первом круге турнира в Штутгарте. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 13:30 мск. Гауфф — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гауфф

    Гауфф провела несколько плохих турниров, но пока что она, скорее всего, не очень довольна своим сезоном.

    В марте 18-летняя теннисистка выиграла один матч в Индиан-Уэллсе и прошла два раунда в Майами, где ее легко остановила Ига Швентек.

    Лучшими же для Гауфф пока остаются турниры в Адедаиде и Дохе, на которых она одержала по три победы. В главном городе Катара американка обыграла в третьем круге Паулу Бадосу, но после этого уступила Марии Саккари.

    Но перед встречей с Дарьей Касаткиной важно отметить, что Кори в прошлом году здорово провела грунтовую часть сезона. Во-первых, Гауфф удалось дойти до четвертьфинала на «Ролан Гаррос» — дальше ее не пустила будущая победительница турнира Барбора Крейчикова. В Парме она взяла титул, а в Риме остановилась после полуфинала.

    Касаткина

    Касаткина в этом сезоне тоже еще не играла на грунте. И судя по прошлому сезону, на этом покрытии ей не так комфортно, как на харде.

    Хотя в прошлом месяце Дарья тоже не впечатляла. В Майами россиянка сразу же проиграла белоруске Александра Соснович. А в Индиан-Уэллсе после победы над Кэти Волынец ее разгромила Анжелика Кербер.

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    Возможно, спад связан с тем, что в феврале Касаткина переболела ковидом. Среди теннисистов уже были случаи, когда после коронавируса на восстановление уходило по несколько месяцев.

    Прогноз и ставка

    На Гауфф в этом матче можно поставить за 1.38, а победу Касаткиной букмекеры предлагают за 3.15.

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    Для первого матча Дарье досталась очень непростая соперница, которая, к тому же, здорово играет на грунте. Очевидно, что россиянке будет крайне сложно выйти в следующий раунд.

    Ставка — победа Гауфф в двух сетах за 1.87.

    Касаткина ранее трижды играла на турнире в Штутгарте и за это время одержала там лишь одну победу.

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    Гауфф — Касаткина: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 19.04.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Касаткина выиграть у Гауфф?
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