Хорват Марин Чилич сыграет против испанца Карлоса Алькараса в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 21:00 мск. Чилич — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чилич

Чилич в начале года успешно провел несколько турниров, в том числе Открытый чемпионат Австралии, но потом у него случился спад.

Если в Дохе Марин выиграл хотя бы один матч, то в Дубае и Индиан-Уэллсе не смог сделать даже этого, уступив Иржи Веселы и Миомиру Кецмановичу соответственно.

Между тем, в Майами Чилич стартовал с бодрой победы над Алексеем Попыриным. Экс-третья ракетка мира отдал представителю Австралии лишь три гейма.

Лучшим результатом Чилича в Майми остается выход в четвертьфинал в сезоне-2013.

Алькарас

Алькарас начал турнир в Майами с уверенной победы над Мартоном Фучовичем. Как и ожидалось, никакой интриги — испанец спокойно выиграл два сета, при этом действуя явно не на максимуме своих возможностей.

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После «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где он дошел до полуфинала, все окончательно убедились, что 18-летнего Алькараса теперь можно смело добавлять в список главных фаворитов на любом турнире.

Прогноз и ставка

На Чилича в этом матче можно поставить за 4.65, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.21.

Год назад Чилич обыграл испанца на грунте Эшторила. Но вряд ли стоит делать акцент на этих подробностях. Прямо сейчас Алькарас — топ-игрок, а не просто талант, который в будущем, возможно, что-то покажет.

В общем, хорвату будет очень тяжело. Шансов на победу в его случае крайне мало.

Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-4,0) за 1.80.