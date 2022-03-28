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    Сможет ли Чилич остановить Алькарса?

    Чилич — Алькарас. Прогноз (к. 1.80) и ставки на «Мастерс» в Майами 28 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Чилич — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Хорват Марин Чилич сыграет против испанца Карлоса Алькараса в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 21:00 мск. Чилич — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 28 Марта 2022 года
    Марин Чилич (Хорватия)
  • Майами. Мужчины
    •  Марин Чилич (Хорватия) 21:00 Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz
  • Майами. Мужчины
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    Чилич

    Чилич в начале года успешно провел несколько турниров, в том числе Открытый чемпионат Австралии, но потом у него случился спад.

    Если в Дохе Марин выиграл хотя бы один матч, то в Дубае и Индиан-Уэллсе не смог сделать даже этого, уступив Иржи Веселы и Миомиру Кецмановичу соответственно.

    Между тем, в Майами Чилич стартовал с бодрой победы над Алексеем Попыриным. Экс-третья ракетка мира отдал представителю Австралии лишь три гейма.

    Лучшим результатом Чилича в Майми остается выход в четвертьфинал в сезоне-2013.

    Алькарас

    Алькарас начал турнир в Майами с уверенной победы над Мартоном Фучовичем. Как и ожидалось, никакой интриги — испанец спокойно выиграл два сета, при этом действуя явно не на максимуме своих возможностей.

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    После «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где он дошел до полуфинала, все окончательно убедились, что 18-летнего Алькараса теперь можно смело добавлять в список главных фаворитов на любом турнире.

    Прогноз и ставка

    На Чилича в этом матче можно поставить за 4.65, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.21.

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    Год назад Чилич обыграл испанца на грунте Эшторила. Но вряд ли стоит делать акцент на этих подробностях. Прямо сейчас Алькарас — топ-игрок, а не просто талант, который в будущем, возможно, что-то покажет.

    В общем, хорвату будет очень тяжело. Шансов на победу в его случае крайне мало.

    Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-4,0) за 1.80.

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    Чилич — Алькарас: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 28.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Чилич остановить Алькарса?
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