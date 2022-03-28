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    Сможет ли Баутиста-Агут остановить талантливого американца?

    Бруксби — Баутиста-Агут. Прогноз (к. 1.75) и ставки на «Мастерс» в Майами 28 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Бруксби — Баутиста-Агут
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    Дженсон Бруксби
    Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против американца Дженсона Бруксби в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 16:00 мск. Бруксби — Баутиста-Агут: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 28 Марта 2022 года
    Дженсон Бруксби (США)
  • Майами. Мужчины
    •  Дженсон Бруксби (США) 16:00 Роберто Баутиста-Агут (Испания) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
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    Бруксби

    Бруксби начал турнир с победы над Федерико Корией. Этот матч запомнился, прежде всего, ужасным поведением американца. После одного из неудачных розыгрышей он швырнул ракетку, которая попала в болбоя.

    Дженсон отделался всего лишь штрафом и порцией критики. Но очевидно, что постоянные разговоры о том, что он вот-вот будет среди лучших, очень негативно влияют на 21-летнего теннисиста.

    Во втором круге Бруксби разгромил Николоза Басилашвили, отдав грузину лишь четыре гейма. Сейчас это уже не сенсация, а очень даже ожидаемый результат.

    Баутиста-Агут

    Баутиста-Агут в первом матче спокойно выиграл у поляка Камила Майхшак. Тот случай, когда фаворит побеждает без особых усилий.

    В Индиан-Уэллсе Роберто с трудом выиграл у американца Джей-Джей Вульфа, после чего потерпел болезненное поражение от Карлоса Алькараса (2:6, 0:6).

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    На турнире в Дубае испанец тоже выиграл только один матч, но зато перед этим ему удалось завоевать титул в Дохе.

    В прошлом году Баутиста-Агут дошел в Майами до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Бруксби в этом матче можно поставить за 1.75, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 2.13.

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    После неприятной выходки в начале турнира американец вроде бы снова сконцентрировался на теннисе и вспомнил, что он еще не настолько крут, чтобы швырять ракетки в разные стороны. Это важно в его случае.

    А так, очевидно, что Бруксби вполне по силам обыграть Баутисту-Агута даже в пределах двух сетов.

    Ставка — победа Бруксби за 1.75.

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    Бруксби — Баутиста-Агут: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 28.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Баутиста-Агут остановить талантливого американца?
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