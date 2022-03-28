Бруксби
Бруксби начал турнир с победы над Федерико Корией. Этот матч запомнился, прежде всего, ужасным поведением американца. После одного из неудачных розыгрышей он швырнул ракетку, которая попала в болбоя.
Дженсон отделался всего лишь штрафом и порцией критики. Но очевидно, что постоянные разговоры о том, что он вот-вот будет среди лучших, очень негативно влияют на 21-летнего теннисиста.
Во втором круге Бруксби разгромил Николоза Басилашвили, отдав грузину лишь четыре гейма. Сейчас это уже не сенсация, а очень даже ожидаемый результат.
Баутиста-Агут
Баутиста-Агут в первом матче спокойно выиграл у поляка Камила Майхшак. Тот случай, когда фаворит побеждает без особых усилий.
В Индиан-Уэллсе Роберто с трудом выиграл у американца Джей-Джей Вульфа, после чего потерпел болезненное поражение от Карлоса Алькараса (2:6, 0:6).
На турнире в Дубае испанец тоже выиграл только один матч, но зато перед этим ему удалось завоевать титул в Дохе.
В прошлом году Баутиста-Агут дошел в Майами до полуфинала.
Прогноз и ставка
На Бруксби в этом матче можно поставить за 1.75, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 2.13.
После неприятной выходки в начале турнира американец вроде бы снова сконцентрировался на теннисе и вспомнил, что он еще не настолько крут, чтобы швырять ракетки в разные стороны. Это важно в его случае.
А так, очевидно, что Бруксби вполне по силам обыграть Баутисту-Агута даже в пределах двух сетов.
Ставка — победа Бруксби за 1.75.