Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против американца Дженсона Бруксби в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 16:00 мск. Бруксби — Баутиста-Агут: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бруксби

Бруксби начал турнир с победы над Федерико Корией. Этот матч запомнился, прежде всего, ужасным поведением американца. После одного из неудачных розыгрышей он швырнул ракетку, которая попала в болбоя.

Дженсон отделался всего лишь штрафом и порцией критики. Но очевидно, что постоянные разговоры о том, что он вот-вот будет среди лучших, очень негативно влияют на 21-летнего теннисиста.

Во втором круге Бруксби разгромил Николоза Басилашвили, отдав грузину лишь четыре гейма. Сейчас это уже не сенсация, а очень даже ожидаемый результат.

Баутиста-Агут

Баутиста-Агут в первом матче спокойно выиграл у поляка Камила Майхшак. Тот случай, когда фаворит побеждает без особых усилий.

В Индиан-Уэллсе Роберто с трудом выиграл у американца Джей-Джей Вульфа, после чего потерпел болезненное поражение от Карлоса Алькараса (2:6, 0:6).

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На турнире в Дубае испанец тоже выиграл только один матч, но зато перед этим ему удалось завоевать титул в Дохе.

В прошлом году Баутиста-Агут дошел в Майами до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Бруксби в этом матче можно поставить за 1.75, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 2.13.

После неприятной выходки в начале турнира американец вроде бы снова сконцентрировался на теннисе и вспомнил, что он еще не настолько крут, чтобы швырять ракетки в разные стороны. Это важно в его случае.

А так, очевидно, что Бруксби вполне по силам обыграть Баутисту-Агута даже в пределах двух сетов.

Ставка — победа Бруксби за 1.75.