ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид Слуцкий Форс-мажор. Слуцкий не справился с кадровым кризисом в «Рубине» Илья БуровИлья Буров: Бороться за медаль в Китае было тяжелее, чем в Корее. Уровень спортсменов серьезно вырос Александер Чеферин и Нассер Аль-ХелайфиЛишь бы о Суперлиге забыли. УЕФА меняет финансовые правила ради комфорта топ-клубов
  • 12:44
    • Карпин рассказал, почему остался в сборной России
  • 12:29
    • АПЛ запретила клубам подписывать игроков из РПЛ и УПЛ на оставшуюся часть сезона
  • 11:36
    • Языджи и Сперцян претендуют на приз лучшему игроку РПЛ в феврале и марте
  • 11:23
    • Карпин: Дзюба готов приехать на следующий сбор
  • 11:07
    • Березуцкий и Шварц — претенденты на звание лучшему тренеру февраля и марта в РПЛ
  • 10:15
    • «Милан» планирует продлить контракт с 40-летним Ибрагимовичем
    Все новости спорта

    Кербер воспользуется неуверенностью Осаки?

    Осака — Кербер. Прогноз (к. 1.86) и ставки на турнир в Майами 24 марта 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Наоми Осака Прогнозы на Анжелик Кербер
    Прогноз и ставки на Осака — Кербер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака сыграет против немки Анжелики Кербер во втором круге турнира в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 20:30 мск. Осака — Кербер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Майами. Женщины 24 Марта 2022 года
    Наоми Осака (Япония)
  • Майами. Женщины
    •  Наоми Осака (Япония) 20:30 Анжелика Кербер (Германия) Анжелика Кербер (Германия)
  • Индиан-Уэллс. Женщины
    •

    Осака

    Осаке в связи с тем, что она занимает в текущем рейтинге всего лишь 77-е место, пришлось стартовать с первого раунда.

    Японка начала турнир с победы на Астрой Шармой. Как и ожидалось, здесь ей хватило двух сетов. При этом у соперницы за весь матч не было ни одного брейк-пойнта.

    Но эту победу все равно нельзя назвать показательной. По матчу против Шармы сложно определить, готова ли Осака бороться за титул.

    Кербер

    Кербер тем временем попала в число сеяных, благодаря чему получила возможность стартовать сразу со второго раунда.

    В середине марта Анжелика выиграла два матча в Индиан-Уэллсе. По втром круге немка разгромила россиянка Дарью Касаткину.

    Все прогнозы на теннис

    В следующем матче Кербер уступила Иге Швентек. Но стоит отметит, что ей удалось взять одну партию, что уже неплохо, учитывая тот факт, что польская теннисистка в последнее время вообще никого не замечает на своем пути.

    Прогноз и ставка

    На Осаку в этом матче можно поставить за 1.38, победу Кербер букмекеры предлагают за 3.15.

    15ИгратьФрибет для новых игроковbetboom 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Осака и Кербер в 2017 и 2018 годах провели между собой пять матчей и в четырех случаях победу одержала немка. Понятно, что с тех пор многое изменилось, но есть подозрение, что у японки снова будут проблемы.

    Как только Осака встречается с серьезной соперницей, ее уверенность куда-то исчезает. Не будем забывать, что в Индиан-Уэллсе Наоми уступила Веронике Кудерметовой со счетом 0:6, 4:6.

    Кербер же не так давно призналась, что с некоторых пор играет в свое удовольствие, особо не заморачиваясь на результатах. И в данном случае это может стать ее психологическим преимуществом.

    Ставка — Кербер выиграет хотя бы один сет за 1.86.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Корда — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Венгрия U21 — Сан-Марино U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сербия U21 — Северная Македония U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Соснович — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Израиль U21 — Польша U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Молдавия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Эстония — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уотсон — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Венгрия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Португалия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уэльс — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Осака — Кербер: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на теннис. Кербер воспользуется неуверенностью Осаки?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры