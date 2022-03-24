Японка Наоми Осака сыграет против немки Анжелики Кербер во втором круге турнира в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 20:30 мск. Осака — Кербер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Осака

Осаке в связи с тем, что она занимает в текущем рейтинге всего лишь 77-е место, пришлось стартовать с первого раунда.

Японка начала турнир с победы на Астрой Шармой. Как и ожидалось, здесь ей хватило двух сетов. При этом у соперницы за весь матч не было ни одного брейк-пойнта.

Но эту победу все равно нельзя назвать показательной. По матчу против Шармы сложно определить, готова ли Осака бороться за титул.

Кербер

Кербер тем временем попала в число сеяных, благодаря чему получила возможность стартовать сразу со второго раунда.

В середине марта Анжелика выиграла два матча в Индиан-Уэллсе. По втром круге немка разгромила россиянка Дарью Касаткину.

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В следующем матче Кербер уступила Иге Швентек. Но стоит отметит, что ей удалось взять одну партию, что уже неплохо, учитывая тот факт, что польская теннисистка в последнее время вообще никого не замечает на своем пути.

Прогноз и ставка

На Осаку в этом матче можно поставить за 1.38, победу Кербер букмекеры предлагают за 3.15.

Осака и Кербер в 2017 и 2018 годах провели между собой пять матчей и в четырех случаях победу одержала немка. Понятно, что с тех пор многое изменилось, но есть подозрение, что у японки снова будут проблемы.

Как только Осака встречается с серьезной соперницей, ее уверенность куда-то исчезает. Не будем забывать, что в Индиан-Уэллсе Наоми уступила Веронике Кудерметовой со счетом 0:6, 4:6.

Кербер же не так давно призналась, что с некоторых пор играет в свое удовольствие, особо не заморачиваясь на результатах. И в данном случае это может стать ее психологическим преимуществом.

Ставка — Кербер выиграет хотя бы один сет за 1.86.