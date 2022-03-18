Американец Тейлор Фриц сыграет против серба Миомира Кецмановича в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 18 марта, начало — в 23:30 мск. Кецманович — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кецманович

Кецманович второй раз в карьере дошел в Индиан-Уэллсе до четвертьфинала. Впервые ему это удалось в 2019 году.

В четвертом раунде Миомир одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини. За весь матч у соперника был лишь один брейк-пойнт, который он не реализовал.

В предыдущих матчах Кецманович выиграл у Лиама Броади, Марина Чилича и Ботика ван де Зандшульпа.

Также стоит отметить, что в начале сезона Кецманович прошел три раунда на Открытом чемпионате Австралии.

Фриц

Фриц тем временем второй год подряд добрался в Индиан-Уэллсе до четвертьфинала. В прошлом году он остановился после полуфинала.

Американцу, надо признать, повезло с сеткой. В первом матче Тейлор разгромил Камила Майхшака, потом была победа над Хауме Муньяром, в четвертом раунде он выиграл у Алекса Де Минаура.

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В прошлом месяце Фриц не очень удачно выступил в Далласе и Акапулько, где выиграл лишь по одному матчу.

Прогноз и ставка

На Кецмановича в этом матче можно поставить за 2.53, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.57.

Фриц дважды выиграл у Кецмановича в 2019 году. С тех пор они больше не встречались. Но есть подозрение, что серб снова проиграет американцу.

Ключевым моментом, скорее всего, станет умение Фрица мощно действовать на своей подаче.

Ставка — победа Фрица в двух сетах за 2.31.