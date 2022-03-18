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    Кецманович снова проиграет Фрицу?

    Кецманович — Фриц. Прогноз (к. 2.31) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 18 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Кецманович — Фриц
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против серба Миомира Кецмановича в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 18 марта, начало — в 23:30 мск. Кецманович — Фриц: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 18 Марта 2022 года
    Миомир Кецманович (Сербия)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
    •  Миомир Кецманович (Сербия) 23:30 Тейлор Фритц (США) Тейлор Фритц (США)
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
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    Кецманович

    Кецманович второй раз в карьере дошел в Индиан-Уэллсе до четвертьфинала. Впервые ему это удалось в 2019 году.

    В четвертом раунде Миомир одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини. За весь матч у соперника был лишь один брейк-пойнт, который он не реализовал.

    В предыдущих матчах Кецманович выиграл у Лиама Броади, Марина Чилича и Ботика ван де Зандшульпа.

    Также стоит отметить, что в начале сезона Кецманович прошел три раунда на Открытом чемпионате Австралии.

    Фриц

    Фриц тем временем второй год подряд добрался в Индиан-Уэллсе до четвертьфинала. В прошлом году он остановился после полуфинала.

    Американцу, надо признать, повезло с сеткой. В первом матче Тейлор разгромил Камила Майхшака, потом была победа над Хауме Муньяром, в четвертом раунде он выиграл у Алекса Де Минаура.

    Все прогнозы на теннис

    В прошлом месяце Фриц не очень удачно выступил в Далласе и Акапулько, где выиграл лишь по одному матчу.

    Прогноз и ставка

    На Кецмановича в этом матче можно поставить за 2.53, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.57.

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    Фриц дважды выиграл у Кецмановича в 2019 году. С тех пор они больше не встречались. Но есть подозрение, что серб снова проиграет американцу.

    Ключевым моментом, скорее всего, станет умение Фрица мощно действовать на своей подаче.

    Ставка — победа Фрица в двух сетах за 2.31.

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    Кецманович — Фриц: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 18.03.2022. Прогнозы на теннис. Кецманович снова проиграет Фрицу?
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