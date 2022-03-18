Кецманович
Кецманович второй раз в карьере дошел в Индиан-Уэллсе до четвертьфинала. Впервые ему это удалось в 2019 году.
В четвертом раунде Миомир одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини. За весь матч у соперника был лишь один брейк-пойнт, который он не реализовал.
В предыдущих матчах Кецманович выиграл у Лиама Броади, Марина Чилича и Ботика ван де Зандшульпа.
Также стоит отметить, что в начале сезона Кецманович прошел три раунда на Открытом чемпионате Австралии.
Фриц
Фриц тем временем второй год подряд добрался в Индиан-Уэллсе до четвертьфинала. В прошлом году он остановился после полуфинала.
Американцу, надо признать, повезло с сеткой. В первом матче Тейлор разгромил Камила Майхшака, потом была победа над Хауме Муньяром, в четвертом раунде он выиграл у Алекса Де Минаура.
В прошлом месяце Фриц не очень удачно выступил в Далласе и Акапулько, где выиграл лишь по одному матчу.
Прогноз и ставка
На Кецмановича в этом матче можно поставить за 2.53, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.57.
Фриц дважды выиграл у Кецмановича в 2019 году. С тех пор они больше не встречались. Но есть подозрение, что серб снова проиграет американцу.
Ключевым моментом, скорее всего, станет умение Фрица мощно действовать на своей подаче.
Ставка — победа Фрица в двух сетах за 2.31.