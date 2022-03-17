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    Рублев снова проиграет Хуркачу?

    Рублев — Хуркач. Прогноз (к. 2.33) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 17 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Хуркач
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против поляка Хуберта Хуркача в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 17 марта, начало — в 02:00 мск. Рублев — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    Рублев в третьем раунде уверенно выиграл у Фрэнсиса Тиафо. После поражения от американца на US Open в прошлом году для россиянина было принципиально обыграть этого соперника в Индиан-Уэллсе.

    Игра была полностью под контролем Андрея. Исключением стал лишь первый гейм, в котором Рублев позволил Фрэнсису сделать брейк. Но в дальнейшем таких ошибок больше не было.

    Победная серия Рублева составляет уже 11 матчей. В феврале российский теннисист выиграл турниры в Марселе и Дубае.

    Хуркач

    Хуркач тем временем третий раз в карьере дошел в Индиан-Уэллсе до четвертого круга. До этого он дважды останавливался после четвертьфинала.

    В третьем раунде польский теннисист выиграл у Стива Джонсона. На этот раз успех Хуберту принесла надежная игра на своей подаче — американец так и не смог взять на приеме хотя бы один гейм.

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    В первом матче Хуркач одержал победу над немцем Оскаром Отте. И здесь, как ни странно, все решилось только в третьем сете.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 1.53, победу Хуркача букмекеры предлагают за 2.64.

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    В прошлом году Андрей проиграл Хуберту в Майами, а в текущем сезоне уступил поляку в Дубае.

    Не самый приятный факт, но сейчас Рублев, похоже, готов к тому, чтобы взять реванш. Хуркач в последнее время выглядит не так уверенно, как россиянин.

    Ставка — победа Рублева в двух сетах за 2.33.

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    Рублев — Хуркач: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 17.03.2022. Прогнозы на теннис. Рублев снова проиграет Хуркачу?
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