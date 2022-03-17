Рублев
Рублев в третьем раунде уверенно выиграл у Фрэнсиса Тиафо. После поражения от американца на US Open в прошлом году для россиянина было принципиально обыграть этого соперника в Индиан-Уэллсе.
Игра была полностью под контролем Андрея. Исключением стал лишь первый гейм, в котором Рублев позволил Фрэнсису сделать брейк. Но в дальнейшем таких ошибок больше не было.
Победная серия Рублева составляет уже 11 матчей. В феврале российский теннисист выиграл турниры в Марселе и Дубае.
Хуркач
Хуркач тем временем третий раз в карьере дошел в Индиан-Уэллсе до четвертого круга. До этого он дважды останавливался после четвертьфинала.
В третьем раунде польский теннисист выиграл у Стива Джонсона. На этот раз успех Хуберту принесла надежная игра на своей подаче — американец так и не смог взять на приеме хотя бы один гейм.
В первом матче Хуркач одержал победу над немцем Оскаром Отте. И здесь, как ни странно, все решилось только в третьем сете.
Прогноз и ставка
На Рублева в этом матче можно поставить за 1.53, победу Хуркача букмекеры предлагают за 2.64.
В прошлом году Андрей проиграл Хуберту в Майами, а в текущем сезоне уступил поляку в Дубае.
Не самый приятный факт, но сейчас Рублев, похоже, готов к тому, чтобы взять реванш. Хуркач в последнее время выглядит не так уверенно, как россиянин.
Ставка — победа Рублева в двух сетах за 2.33.