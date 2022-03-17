Россиянин Андрей Рублев сыграет против поляка Хуберта Хуркача в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 17 марта, начало — в 02:00 мск. Рублев — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Рублев в третьем раунде уверенно выиграл у Фрэнсиса Тиафо. После поражения от американца на US Open в прошлом году для россиянина было принципиально обыграть этого соперника в Индиан-Уэллсе.

Игра была полностью под контролем Андрея. Исключением стал лишь первый гейм, в котором Рублев позволил Фрэнсису сделать брейк. Но в дальнейшем таких ошибок больше не было.

Победная серия Рублева составляет уже 11 матчей. В феврале российский теннисист выиграл турниры в Марселе и Дубае.

Хуркач

Хуркач тем временем третий раз в карьере дошел в Индиан-Уэллсе до четвертого круга. До этого он дважды останавливался после четвертьфинала.

В третьем раунде польский теннисист выиграл у Стива Джонсона. На этот раз успех Хуберту принесла надежная игра на своей подаче — американец так и не смог взять на приеме хотя бы один гейм.

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В первом матче Хуркач одержал победу над немцем Оскаром Отте. И здесь, как ни странно, все решилось только в третьем сете.

Прогноз и ставка

На Рублева в этом матче можно поставить за 1.53, победу Хуркача букмекеры предлагают за 2.64.

В прошлом году Андрей проиграл Хуберту в Майами, а в текущем сезоне уступил поляку в Дубае.

Не самый приятный факт, но сейчас Рублев, похоже, готов к тому, чтобы взять реванш. Хуркач в последнее время выглядит не так уверенно, как россиянин.

Ставка — победа Рублева в двух сетах за 2.33.