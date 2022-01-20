Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против австралийки Саманты Стосур во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 05:00 мск. Стосур — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Стосур

Стосур после Australian Open завершит выступления в одиночном разряде. После этого 37-летняя теннисистка будет играть только в паре.

Поэтому в Австралии сейчас очень пристально следят за каждым матчем Саманты, которая когда-то входила в топ-5, а сейчас находится в рейтинге на 487 месте.

В первом круге Стосур одержала волевую победу над Робин Андерсон. Интересно, что она отыгралась с 0-1 по сетам впервые с 2010 года.

В начале января Стосур проиграла китаянке Лин Чжу в первом круге турнира в Мельбурне.

Павлюченкова

Павлюченкова в первом круге легко разобралась с Анной Бондар, несмотря на вполне логичные опасения.

Как известно, из-за коронавируса Анастасия не провела ни одного матча перед австралийским мэйджором.

Все прогнозы на Australian Open

Но матч против Бондар россиянка провела идеально. Павлюченкова не проиграла ни одного гейма на своей подаче, а сама при этом реализовала четыре брейк-пойнта. В итоге — 6:2, 6:1.

После матча Павлюченкова призналась, что сама не ожидала, что у нее получится сыграть так хорошо.

Прогноз и ставка

На Стосур в этом матче можно поставить за 8.40, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.083.

Стосур, конечно, хотелось бы завершить выступления в одиночке после финала на домашнем мэйджоре, но это что-то из области фантастики.

Когда-то у Анастасии было много напряженных матчей против Саманты, но австралийка уже давно не демонстрирует теннис, благодаря которому играла на равных с любыми соперницами.

Ставка — победа Павлюченковой с форой по геймам (-6,5) за 2.01.