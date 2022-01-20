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    Стосур завершит карьеру поражением от Павлюченковой?

    Стосур — Павлюченкова. Прогноз (к. 2.01) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 20 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Стосур — Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против австралийки Саманты Стосур во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 05:00 мск. Стосур — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Стосур

    Стосур после Australian Open завершит выступления в одиночном разряде. После этого 37-летняя теннисистка будет играть только в паре.

    Поэтому в Австралии сейчас очень пристально следят за каждым матчем Саманты, которая когда-то входила в топ-5, а сейчас находится в рейтинге на 487 месте.

    В первом круге Стосур одержала волевую победу над Робин Андерсон. Интересно, что она отыгралась с 0-1 по сетам впервые с 2010 года.

    В начале января Стосур проиграла китаянке Лин Чжу в первом круге турнира в Мельбурне.

    Павлюченкова

    Павлюченкова в первом круге легко разобралась с Анной Бондар, несмотря на вполне логичные опасения.

    Как известно, из-за коронавируса Анастасия не провела ни одного матча перед австралийским мэйджором.

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    Но матч против Бондар россиянка провела идеально. Павлюченкова не проиграла ни одного гейма на своей подаче, а сама при этом реализовала четыре брейк-пойнта. В итоге — 6:2, 6:1.

    После матча Павлюченкова призналась, что сама не ожидала, что у нее получится сыграть так хорошо.

    Прогноз и ставка

    На Стосур в этом матче можно поставить за 8.40, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.083.

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    Стосур, конечно, хотелось бы завершить выступления в одиночке после финала на домашнем мэйджоре, но это что-то из области фантастики.

    Когда-то у Анастасии было много напряженных матчей против Саманты, но австралийка уже давно не демонстрирует теннис, благодаря которому играла на равных с любыми соперницами.

    Ставка — победа Павлюченковой с форой по геймам (-6,5) за 2.01.

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    Стосур — Павлюченкова: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 20.01.2022. Прогнозы на теннис. Стосур завершит карьеру поражением от Павлюченковой?
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