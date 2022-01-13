Эстонка Анетт Контавейт сыграет против Онс Жабер из Туниса в четвертьфинале турнира в Сиднее. Матч пройдет 13 января, начало — в 03:00 мск. Контавейт — Жабер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Контавейт

Контавейт невероятно провела минувший в сезон, по итогам которого поднялась в рейтинге на седьмое место.

Анетт выиграла четыре титула и получила возможность выступить на Итоговом турнире, где дошла до финала. В решающем матче эстонка уступила испанке Гарбин Мугурусе.

Интересно, что сумасшедший прогресс в игре и результатах начался сразу после того, как в команду Контавейт вошел Дмитрий Турсунов. По всей видимости, это не совпадение.

В Сиднее Контавейт начала с уверенной победы над китаянкой Чжан Шуай, после чего разгромила румынку Елену Габриэлу Рузе.

Жабер

Жабер в прошлом сезоне тоже боролась за место на Итоговом турнире, но из-за неудачного выступления на Кубке Кремля так и не смогла попасть в компанию лучших.

Но 2021-й все равно стал очень удачным годом для Онс. На большей части турниров теннисистка из Туниса доходила минимум до четвертьфинала.

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На текущем турнире Жабер сначала выиграла у Астры Шармы, а потом одержала победу над Петрой Квитовой. Это были ее первые матчи в новом сезоне.

Прогноз и ставка

На Контавейт в этом матче можно поставить за 1.69, победу Жабер букмекеры предлагают за 2.28.

Как ни странно, но именно матчи с Жабер были для Контавейт одними из самых сложных в прошлом году. Эстонка проиграла сопернице из Туниса в Цинциннати и Индиан-Уэллсе.

Сложно сказать, сможет ли Анетт взять реванш, но вполне вероятно, что судьба предстоящего матча решится в третьем сете.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.47.