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    Жабер снова выиграет у Контавейт?

    Контавейт — Жабер. Прогноз (к. 2.47) и ставки на турнир в Сиднее 13 января 2022 года

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    Анетт Контавейт
    Эстонка Анетт Контавейт сыграет против Онс Жабер из Туниса в четвертьфинале турнира в Сиднее. Матч пройдет 13 января, начало — в 03:00 мск. Контавейт — Жабер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Контавейт

    Контавейт невероятно провела минувший в сезон, по итогам которого поднялась в рейтинге на седьмое место.

    Анетт выиграла четыре титула и получила возможность выступить на Итоговом турнире, где дошла до финала. В решающем матче эстонка уступила испанке Гарбин Мугурусе.

    Интересно, что сумасшедший прогресс в игре и результатах начался сразу после того, как в команду Контавейт вошел Дмитрий Турсунов. По всей видимости, это не совпадение.

    В Сиднее Контавейт начала с уверенной победы над китаянкой Чжан Шуай, после чего разгромила румынку Елену Габриэлу Рузе.

    Жабер

    Жабер в прошлом сезоне тоже боролась за место на Итоговом турнире, но из-за неудачного выступления на Кубке Кремля так и не смогла попасть в компанию лучших.

    Но 2021-й все равно стал очень удачным годом для Онс. На большей части турниров теннисистка из Туниса доходила минимум до четвертьфинала.

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    На текущем турнире Жабер сначала выиграла у Астры Шармы, а потом одержала победу над Петрой Квитовой. Это были ее первые матчи в новом сезоне.

    Прогноз и ставка

    На Контавейт в этом матче можно поставить за 1.69, победу Жабер букмекеры предлагают за 2.28.

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    Как ни странно, но именно матчи с Жабер были для Контавейт одними из самых сложных в прошлом году. Эстонка проиграла сопернице из Туниса в Цинциннати и Индиан-Уэллсе.

    Сложно сказать, сможет ли Анетт взять реванш, но вполне вероятно, что судьба предстоящего матча решится в третьем сете.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.47.

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    Контавейт — Жабер: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 13.01.2022. Прогнозы на теннис. Жабер снова выиграет у Контавейт?
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