Француз Гаэль Монфис сыграет против бразильца Тиаго Монтейро во втором круге турнира в Аделаиде. Матч пройдет 12 января, начало — в 11:30 мск. Монфис — Монтейро: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Монфис

Монфис на прошлой неделе стал победителем турнира в Мельбурне, выиграв 11-й титул в карьере.

И это, безусловно, сенсация. Все знаю, как француз умеет играть, но вряд ли кто-то предполагал, что он так хорошо подготовился к началу сезона.

За весь турнир Монфис не отдал соперникам ни одного сета. В финале Гаэль обыграл в двух сетах Карена Хачанова. Интересно, в обоих случаях он сделал брейк по счете 5:4.

Монфис удивил, прежде всего, очень уверенной игрой на собственной подаче. В четырех матчах он не смог спасти лишь три брейк-пойнта.

Монтейро

Монтейро тем временем на прошлой неделе выиграл один матч на первом турнире в Аделаиде. Бразилец одержал победу над Даниэлем Альтмайером, после чего уступил Марину Чиличу.

Несмотря на поражение, Тиаго достойно провел встречу с хорватом, которому пришлось приложить немало усилий для выхода в следующий раунд.

На текущем турнире Монтейро изначально не смог пройти квалификацию. В решающем раунде отбора он уступил Стиву Джонсону, но в итоге для него все равно нашлось место в основной сетке после того, как снялся один из участников.

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В первом раунде Монтейро одержал волевую победу над Есихито Нисисокой. Японец взял первый сет со счетом 6:1, но бразилец умудрился сделать камбэк.

Прогноз и ставка

На Монфиса в этом матче можно поставить за 1.24, победу Монтейро букмекеры предлагают за 4.25.

Будем надеяться, что Монфису удалось сохранить настрой, с которым он играл в Мельбурне. Ну и важно, чтобы француза ничего не беспокоило.

Ставка — победа Монфиса в двух сетах за 1.76.