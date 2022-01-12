ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Форлан празднует свой первый гол в АПЛПервые шаги в европейском футболе. Как Форлан покорял Англию с «Ман Юнайтед» Никита ДынякКХЛ. «Северсталь» победила «Витязь». «Йокерит» переиграл «Динамо». «Ак Барс» легко одолел СКА PUBG Mobile LiteСамое время обновить арсенал. С каким оружием залететь в PUBG Mobile Lite в этом году?
  • 22:02
    • «Ак Барс» уверенно переиграл СКА
  • 21:54
    • «Северсталь» одержала победу над «Витязем» в овертайме
  • 21:39
    • Марко Николич не станет главным тренером ЦСКА
  • 20:43
    • Экс-тренер «Норвича» возглавит «Краснодар»
  • 20:13
    • Мурило едет в Сан-Паулу для заключения контракта с «Палмейрасом»
  • 15:39
    • Модрич подпишет новый контракт с «Реалом»
  • 15:27
    • «Рубин» ведет переговоры с ЦСКА по трансферу Кучаева
    Все новости спорта

    Монфис продлит победную серию?

    Монфис — Монтейро. Прогноз (к. 1.76) и ставки на турнир в Аделаиде 12 января 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Гаэль Монфис
    Прогноз и ставки на Монфис — Монтейро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против бразильца Тиаго Монтейро во втором круге турнира в Аделаиде. Матч пройдет 12 января, начало — в 11:30 мск. Монфис — Монтейро: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Монфис

    Монфис на прошлой неделе стал победителем турнира в Мельбурне, выиграв 11-й титул в карьере.

    И это, безусловно, сенсация. Все знаю, как француз умеет играть, но вряд ли кто-то предполагал, что он так хорошо подготовился к началу сезона.

    За весь турнир Монфис не отдал соперникам ни одного сета. В финале Гаэль обыграл в двух сетах Карена Хачанова. Интересно, в обоих случаях он сделал брейк по счете 5:4.

    Монфис удивил, прежде всего, очень уверенной игрой на собственной подаче. В четырех матчах он не смог спасти лишь три брейк-пойнта.

    Монтейро

    Монтейро тем временем на прошлой неделе выиграл один матч на первом турнире в Аделаиде. Бразилец одержал победу над Даниэлем Альтмайером, после чего уступил Марину Чиличу.

    Несмотря на поражение, Тиаго достойно провел встречу с хорватом, которому пришлось приложить немало усилий для выхода в следующий раунд.

    На текущем турнире Монтейро изначально не смог пройти квалификацию. В решающем раунде отбора он уступил Стиву Джонсону, но в итоге для него все равно нашлось место в основной сетке после того, как снялся один из участников.

    Все прогнозы на теннис

    В первом раунде Монтейро одержал волевую победу над Есихито Нисисокой. Японец взял первый сет со счетом 6:1, но бразилец умудрился сделать камбэк.

    Прогноз и ставка

    На Монфиса в этом матче можно поставить за 1.24, победу Монтейро букмекеры предлагают за 4.25.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Будем надеяться, что Монфису удалось сохранить настрой, с которым он играл в Мельбурне. Ну и важно, чтобы француза ничего не беспокоило.

    Ставка — победа Монфиса в двух сетах за 1.76.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Филадельфия — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Мемфис — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Касаткина — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Анахайм — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Вегас — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Клипперс — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Гарсия — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 08:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Костюк — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 08:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Маррей — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Адмирал — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тунис — Мали
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Мавритания — Гамбия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Монфис — Монтейро: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 12.01.2022. Прогнозы на теннис. Монфис продлит победную серию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры