Испанка Гарбин Мугуруса сыграет против чешской теннисистки Барборы Крейчиковой в рамках группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 13 ноября в Гвадалахаре (Мексика), начало — в 04:30 мск. Крейчикова — Мугуруса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Крейчикова

Крейчикова стартовала в Гвадалахаре с поражения от Анетт Контавейт. У чешской теннисистки совершенно не пошла игра. Счет не критичный (3:6, 4:6), но, по сути, у соперницы вообще не было проблем в этом матче.

И есть подозрение, что Барбора все-таки не успела полностью восстановиться после повреждения колена, из-за которого ей пришлось пропустить несколько турниров.

У Крейчиковой за всю игру не было ни одного брейк-пойнта. Для женского тенниса это очень необычная ситуация. Как правило, Крейчикова действует гораздо агрессивнее, но в первом матче на итоговом турнире ее игра совсем не впечатлила.

Мугуруса

Мугуруса тоже проиграла в первом матче. Но в ее случае можно говорить о невезении. Гарбин потерпела поражение от Каролины Плишковой, несмотря на то, что взяла стартовый сет.

В решающей партии Мугуруса уступила чешской теннисистке на тай-брейке. Обидное поражение, испанка играла явно не хуже соперницы.

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Но, с другой стороны, этот матч показал, что Мугуруса сейчас в хорошей форме. В течение сезона ее нередко беспокоили травмы.

Прогноз и ставка

На Крейчикову в этом матче можно поставить за 2.03, победу Мугурусы букмекеры предлагают за 1.80.

Это будет уже четвертый матч между испанкой и чешкой в текущем сезоне. Встреча в Дубае завершилась в пользу Мугурусы, а в Цинциннати и на US Open выиграла Крейчикова.

Если Барбору действительно беспокоит травма колена, у Гарбин будет шикарная возможность одержать победу и продолжить борьбу за выход в полуфинал.

Ставка — победа Мугурусы за 1.80.