ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стивен ДжеррардДжеррард способен преуспеть в «Астон Вилле» Лионель Месси, Неймар и Киллиан МбаппеАтакующий трезубец: десятка лучших забивных трио этого сезона Криштиану РоналдуТрансферы Роналду и Месси. Кто преуспел больше?
  • 18:42
    • Джикия остался в запасе сборной России на матч с Кипром
  • 13:26
    • «Астон Вилла» объявила о назначении Джеррарда на пост главного тренера
  • 13:41
    • Стало известно имя арбитра, который обслужит матч Хорватия — Россия
  • 13:08
    • Тарасова: Жаль, что у Трусовой такая тяжелая травма
  • 12:57
    • Источник: Витория покинет пост главного тренера «Спартака» до конца года
  • 10:33
    • Марио Фернандес: Хочу, чтобы ЦСКА стал последним клубом в моей карьере
    Все новости спорта

    Мугуруса воспользуется проблемами Крейчиковой?

    Крейчикова — Мугуруса. Прогноз (к. 1.80) и ставки на Итоговый турнир WTA 13 ноября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Финал тура WTA Прогнозы на WTA Прогнозы на Гарбин Мугуруса
    Прогноз и ставки на Крейчикова — Мугуруса
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарбин Мугуруса
    Испанка Гарбин Мугуруса сыграет против чешской теннисистки Барборы Крейчиковой в рамках группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 13 ноября в Гвадалахаре (Мексика), начало — в 04:30 мск. Крейчикова — Мугуруса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Крейчикова

    Крейчикова стартовала в Гвадалахаре с поражения от Анетт Контавейт. У чешской теннисистки совершенно не пошла игра. Счет не критичный (3:6, 4:6), но, по сути, у соперницы вообще не было проблем в этом матче.

    И есть подозрение, что Барбора все-таки не успела полностью восстановиться после повреждения колена, из-за которого ей пришлось пропустить несколько турниров.

    У Крейчиковой за всю игру не было ни одного брейк-пойнта. Для женского тенниса это очень необычная ситуация. Как правило, Крейчикова действует гораздо агрессивнее, но в первом матче на итоговом турнире ее игра совсем не впечатлила.

    Мугуруса

    Мугуруса тоже проиграла в первом матче. Но в ее случае можно говорить о невезении. Гарбин потерпела поражение от Каролины Плишковой, несмотря на то, что взяла стартовый сет.

    В решающей партии Мугуруса уступила чешской теннисистке на тай-брейке. Обидное поражение, испанка играла явно не хуже соперницы.

    Все прогнозы на теннис

    Но, с другой стороны, этот матч показал, что Мугуруса сейчас в хорошей форме. В течение сезона ее нередко беспокоили травмы.

    Прогноз и ставка

    На Крейчикову в этом матче можно поставить за 2.03, победу Мугурусы букмекеры предлагают за 1.80.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Это будет уже четвертый матч между испанкой и чешкой в текущем сезоне. Встреча в Дубае завершилась в пользу Мугурусы, а в Цинциннати и на US Open выиграла Крейчикова.

    Если Барбору действительно беспокоит травма колена, у Гарбин будет шикарная возможность одержать победу и продолжить борьбу за выход в полуфинал.

    Ставка — победа Мугурусы за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Украина — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сан-Марино U21 — Израиль U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Англия U21 — Чехия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Мальта — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ирландия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Греция — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Германия — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Словакия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.88
  • Экспресс дня 11 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Румыния — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Франция U21 — Армения U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  6.60
  • Прогноз на матч Мальта — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Саккари — Швентек
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Крейчикова — Мугуруса: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на теннис. Мугуруса воспользуется проблемами Крейчиковой?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры