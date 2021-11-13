Крейчикова
Крейчикова стартовала в Гвадалахаре с поражения от Анетт Контавейт. У чешской теннисистки совершенно не пошла игра. Счет не критичный (3:6, 4:6), но, по сути, у соперницы вообще не было проблем в этом матче.
И есть подозрение, что Барбора все-таки не успела полностью восстановиться после повреждения колена, из-за которого ей пришлось пропустить несколько турниров.
У Крейчиковой за всю игру не было ни одного брейк-пойнта. Для женского тенниса это очень необычная ситуация. Как правило, Крейчикова действует гораздо агрессивнее, но в первом матче на итоговом турнире ее игра совсем не впечатлила.
Мугуруса
Мугуруса тоже проиграла в первом матче. Но в ее случае можно говорить о невезении. Гарбин потерпела поражение от Каролины Плишковой, несмотря на то, что взяла стартовый сет.
В решающей партии Мугуруса уступила чешской теннисистке на тай-брейке. Обидное поражение, испанка играла явно не хуже соперницы.
Но, с другой стороны, этот матч показал, что Мугуруса сейчас в хорошей форме. В течение сезона ее нередко беспокоили травмы.
Прогноз и ставка
На Крейчикову в этом матче можно поставить за 2.03, победу Мугурусы букмекеры предлагают за 1.80.
Это будет уже четвертый матч между испанкой и чешкой в текущем сезоне. Встреча в Дубае завершилась в пользу Мугурусы, а в Цинциннати и на US Open выиграла Крейчикова.
Если Барбору действительно беспокоит травма колена, у Гарбин будет шикарная возможность одержать победу и продолжить борьбу за выход в полуфинал.
Ставка — победа Мугурусы за 1.80.