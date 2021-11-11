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    Тиафо и Эвансу понадобится третий сет?

    Эванс — Тиафо. Прогноз (к. 3.98) и ставки на турнир в Стокгольме 11 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Эванс — Тиафо
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    Фрэнсис Тиафо
    Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против британца Дэна Эванса в четвертьфинале турнира в Стокгольме. Матч пройдет 11 ноября, начало — в 14:00 мск. Эванс — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эванс

    Эванс стартовал в Стокгольме сразу со второго раунда. В первом матче британец одержал победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной.

    В первом сете Дэн позволил сопернику взять гейм на приеме, но в итоге ему удалось сделать камбэк и забрать партию на тай-брейке. Во второй было намного проще, испанец очень часто ошибался на своей подаче, и, по сути, подарил Эвансу сет.

    Благодаря этой победе британский теннисист прервал серию из трех поражений, которая началась на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

    Тиафо

    Тиафо в начале месяца неудачно выступил в Париже. Уже в первом круге он уступил Маркосу Хирону, несмотря на то, что взял стартовую партию.

    Зато в Стокгольме Фрэнсис выиграл уже два матча. В первом раунде американец одержал победу над шведом Эльязом Имером, а потом обыграл испанца Педро Мартинеса.

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    К слову, неудачу на «Мастере» в столице Франции можно легко объяснить тем, что Тиафо просто не успел восстановиться после турнира Вене, где он дошел до финала. Начав с квалификации, 41-я ракетка мира обыграв в основной сетке Стефаноса Циципаса, Диего Шварцмана и Янника Синнера. В решающем матче Тиафо уступил Александру Звереву.

    Прогноз и ставка

    На Эванса в этом матче можно поставить за 2.31, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.67.

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    Тиафо, похоже, один из тех, кто в следующем сезоне может совершить серьезный прорыв. Уже в этом году Фрэнсис неоднократно демонстрировал классный теннис. Две победы над Циципасом вряд ли можно назвать случайностью.

    Но при этом сомнительно, что в предстоящем матче Тиафо будет достаточно двух сетов. Остановить упертого Эванса будет сложно. В конце марта американец обыграл британца в трех партиях на «Мастерсе» в Майами.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

    Еще один вариант — ставка на победу Тиафо + тотал сетов больше 2,5 за 3.98.

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    Эванс — Тиафо: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 11.11.2021. Прогнозы на теннис. Тиафо и Эвансу понадобится третий сет?
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