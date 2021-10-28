Циципас
У Циципаса в первом круге был непростой матч против Григора Димитрова, который недавно добрался до полуфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.
Несмотря на все сомнения, Стефанос показал свой лучший теннис и выиграл в двух сетах. Ключевой стала первая партия, в которой грек дожал соперника на тай-брейке.
В Индиан-Уэллсе Циципас остановился после четвертьфинала, неожиданно проиграв грузину Николозу Басилашвили.
Год назад Циципас вылетел на турнире в Вене после второго раунда.
Тиафо
Тиафо тем временем попал в основную сетку через квалификацию. В отборе у него было два тяжелейших матча. Сначала американец обыграл Алекса Молчана, а потом Лукаса Мидлера.
В первом круге Фрэнсис одержал победу над сербом Душаном Лайовичем. Встреча прошла по классическому теннисному сценарию, Тиафо выиграл оба сета со счетом 6:4.
На недавнем турнире в бельгийском Антверпене Тиафо проиграл в первом раунде Энди Маррею. В этом матче все три сета завершились тай-брейком — чуть больше повезло британцу.
В Индиан-Уэллсе 23-летний американец легко прошел первые два раунда, но потом проиграл Хуберту Хуркачу. Также стоит отметить, что на US Open Тиафо выиграл у Андрей Рублева.
Прогноз и ставка
На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.24, победу Тиафо букмекеры предлагают за 4.25.
На самом деле, здесь не так уже и все очевидно. Ранее в этом году Стефанос с треском проиграл американцу на Уимблдоне. Позже грек взял реванш на олимпийском турнире, но и этот матч получился для него не таким простым, как ожидалось.
В общем, Тиафо вполне способен создать Циципасу проблемы. Американец давным-давно перестал быть легким соперником.
Ставка — Тиафо выиграет хотя бы один сет за 2.02.