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    Тиафо снова удивит Циципаса?

    Циципас — Тиафо. Прогноз (к. 2.02) и ставки на турнир в Вене 28 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Тиафо
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо во втором круге турнира в Вене. Матч пройдет 28 октября, начало — в 20:00 мск. Циципас — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Циципас

    У Циципаса в первом круге был непростой матч против Григора Димитрова, который недавно добрался до полуфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

    Несмотря на все сомнения, Стефанос показал свой лучший теннис и выиграл в двух сетах. Ключевой стала первая партия, в которой грек дожал соперника на тай-брейке.

    В Индиан-Уэллсе Циципас остановился после четвертьфинала, неожиданно проиграв грузину Николозу Басилашвили.

    Год назад Циципас вылетел на турнире в Вене после второго раунда.

    Тиафо

    Тиафо тем временем попал в основную сетку через квалификацию. В отборе у него было два тяжелейших матча. Сначала американец обыграл Алекса Молчана, а потом Лукаса Мидлера.

    В первом круге Фрэнсис одержал победу над сербом Душаном Лайовичем. Встреча прошла по классическому теннисному сценарию, Тиафо выиграл оба сета со счетом 6:4.

    На недавнем турнире в бельгийском Антверпене Тиафо проиграл в первом раунде Энди Маррею. В этом матче все три сета завершились тай-брейком — чуть больше повезло британцу.

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    В Индиан-Уэллсе 23-летний американец легко прошел первые два раунда, но потом проиграл Хуберту Хуркачу. Также стоит отметить, что на US Open Тиафо выиграл у Андрей Рублева.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.24, победу Тиафо букмекеры предлагают за 4.25.

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    На самом деле, здесь не так уже и все очевидно. Ранее в этом году Стефанос с треском проиграл американцу на Уимблдоне. Позже грек взял реванш на олимпийском турнире, но и этот матч получился для него не таким простым, как ожидалось.

    В общем, Тиафо вполне способен создать Циципасу проблемы. Американец давным-давно перестал быть легким соперником.

    Ставка — Тиафо выиграет хотя бы один сет за 2.02.

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    Циципас — Тиафо: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 28.10.2021. Прогнозы на теннис. Тиафо снова удивит Циципаса?
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