Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против украинца Ильи Марченко в первом круге Кубка Кремля. Матч пройдет 19 октября в Москве, начало — в 12:30 мск. Бублик — Марченко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бублик

Бублик в конце сентября выступил в Нур-Султане, дойдя там до четвертьфинала. Для домашнего турнира результат далеко не идеальный.

В полуфинал лучшего теннисиста Казахстана не пустил южнокореец Квон Сун Ву, который в итоге и взял титул.

На Открытом чемпионате США Бублик тоже не впечатлил. Во втором раунде его обыграл американец Джек Сок.

В целом же в последнее время Бублик не радовал результатами, вылетая, как правило, почти всегда после второго круга.

Марченко

Марченко тем временем попал в основную сетку через квалификацию. И для него это уже успех. В первом раунде отбора украинец выиграл у Раду Албота, а потом одержал уверенную победу над представителем Австрии Юрием Родионовым.

Перед этим Марченко неплохо провел турнир в Софии. Там он тоже преодолел квалификацию, после чего выиграл один матч в основной сетке, разобравшись с опытнейшим итальянцем Андреасом Сеппи. Австралийцу Джону Миллману Илья уступил в трех сетах.

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А еще раньше у Марченко была серия не самых удачных результатов, в том числе на Открытом чемпионате США, где ему так и не удалось попасть в основную сетку.

Прогноз и ставка

На Бублика в этом матче можно поставить за 1.46, победу Марченко букмекеры предлагают за 2.80.

Если Бублик будет держать свою подачу и избегать серьезных ошибок, у него обязательно будет возможность завершить матч в свою пользу. Более того, ему вполне может хватить двух сетов.

Ставка — победа Бублика в двух сетах за 2.16.