Бублик
Бублик в конце сентября выступил в Нур-Султане, дойдя там до четвертьфинала. Для домашнего турнира результат далеко не идеальный.
В полуфинал лучшего теннисиста Казахстана не пустил южнокореец Квон Сун Ву, который в итоге и взял титул.
На Открытом чемпионате США Бублик тоже не впечатлил. Во втором раунде его обыграл американец Джек Сок.
В целом же в последнее время Бублик не радовал результатами, вылетая, как правило, почти всегда после второго круга.
Марченко
Марченко тем временем попал в основную сетку через квалификацию. И для него это уже успех. В первом раунде отбора украинец выиграл у Раду Албота, а потом одержал уверенную победу над представителем Австрии Юрием Родионовым.
Перед этим Марченко неплохо провел турнир в Софии. Там он тоже преодолел квалификацию, после чего выиграл один матч в основной сетке, разобравшись с опытнейшим итальянцем Андреасом Сеппи. Австралийцу Джону Миллману Илья уступил в трех сетах.
А еще раньше у Марченко была серия не самых удачных результатов, в том числе на Открытом чемпионате США, где ему так и не удалось попасть в основную сетку.
Прогноз и ставка
На Бублика в этом матче можно поставить за 1.46, победу Марченко букмекеры предлагают за 2.80.
Если Бублик будет держать свою подачу и избегать серьезных ошибок, у него обязательно будет возможность завершить матч в свою пользу. Более того, ему вполне может хватить двух сетов.
Ставка — победа Бублика в двух сетах за 2.16.