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    Сможет ли Бублик обыграть Марченко в двух сетах?

    Бублик — Марченко. Прогноз (к. 2.16) и ставки на Кубок Кремля 19 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Бублик — Марченко
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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против украинца Ильи Марченко в первом круге Кубка Кремля. Матч пройдет 19 октября в Москве, начало — в 12:30 мск. Бублик — Марченко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бублик

    Бублик в конце сентября выступил в Нур-Султане, дойдя там до четвертьфинала. Для домашнего турнира результат далеко не идеальный.

    В полуфинал лучшего теннисиста Казахстана не пустил южнокореец Квон Сун Ву, который в итоге и взял титул.

    На Открытом чемпионате США Бублик тоже не впечатлил. Во втором раунде его обыграл американец Джек Сок.

    В целом же в последнее время Бублик не радовал результатами, вылетая, как правило, почти всегда после второго круга.

    Марченко

    Марченко тем временем попал в основную сетку через квалификацию. И для него это уже успех. В первом раунде отбора украинец выиграл у Раду Албота, а потом одержал уверенную победу над представителем Австрии Юрием Родионовым.

    Перед этим Марченко неплохо провел турнир в Софии. Там он тоже преодолел квалификацию, после чего выиграл один матч в основной сетке, разобравшись с опытнейшим итальянцем Андреасом Сеппи. Австралийцу Джону Миллману Илья уступил в трех сетах.

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    А еще раньше у Марченко была серия не самых удачных результатов, в том числе на Открытом чемпионате США, где ему так и не удалось попасть в основную сетку.

    Прогноз и ставка

    На Бублика в этом матче можно поставить за 1.46, победу Марченко букмекеры предлагают за 2.80.

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    Если Бублик будет держать свою подачу и избегать серьезных ошибок, у него обязательно будет возможность завершить матч в свою пользу. Более того, ему вполне может хватить двух сетов.

    Ставка — победа Бублика в двух сетах за 2.16.

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    Бублик — Марченко: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 19.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Бублик обыграть Марченко в двух сетах?
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