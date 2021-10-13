Пол
Пол стал автором пока что одной из главных сенсаций на турнире в Индиан-Уэллсе. В третьем круге американец выиграл у Андрея Рублева. И
Томми идеально воспользовался ошибками Рублева. Хотя в третьем сете, когда россиянин сделал обратный брейк по счете 3:5, показалось, что он «поплыл». Но в итоге Пол нашел еще одну возможность, чтобы завершить матч в свою пользу.
Перед этим 60-я ракетка мира одержал победу над сербом Душаном Лайовичем и испанцем Фелисиано Лопесом. В обоих случаях ему оказалось достаточно двух сетов.
Пол впервые дошел в Индиан-Уэллсе до четвертого круга. Более того, это его первое участие в основной сетке данного турнира.
Норри
Тем временем выход Норри в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе вряд ли кого-то удивил.
Британец здорово проводит сезон, и на данный момент у него даже есть шансы попасть на Итоговый турнир ATP.
В первом матче Кэмерон одержал победу над Теннисом Сандгреном. Третий сет он забрал со счетом 6:0.
После этого Норри обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута — тоже в трех сетах. С характером у этого британца все в порядке.
Прогноз и ставка
На Пола в этом матче можно поставить за 2.81, победу Норри букмекеры предлагают за 1.48.
Скорее всего, упертый Норри, в отличие от Рублева, не испытает серьезных проблем в матче против Пола. Хотя в феврале он проиграл американцу на турнире в Мельбурне. Но сейчас Кэмерон существенно прибавил даже по сравнению с началом сезона.
Ставка — победа Норри в двух сетах за 2.19.