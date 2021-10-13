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    Сможет ли Норри обыграть обидчика Рублева?

    Пол — Норри. Прогноз (к. 2.19) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 13 октября 2021 года

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    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против американца Томми Пола в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 13 октября, начало — в 21:00 мск. Пол — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пол

    Пол стал автором пока что одной из главных сенсаций на турнире в Индиан-Уэллсе. В третьем круге американец выиграл у Андрея Рублева. И это была его первая в карьере победа над соперником из топ-5.

    Томми идеально воспользовался ошибками Рублева. Хотя в третьем сете, когда россиянин сделал обратный брейк по счете 3:5, показалось, что он «поплыл». Но в итоге Пол нашел еще одну возможность, чтобы завершить матч в свою пользу.

    Перед этим 60-я ракетка мира одержал победу над сербом Душаном Лайовичем и испанцем Фелисиано Лопесом. В обоих случаях ему оказалось достаточно двух сетов.

    Пол впервые дошел в Индиан-Уэллсе до четвертого круга. Более того, это его первое участие в основной сетке данного турнира.

    Норри

    Тем временем выход Норри в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе вряд ли кого-то удивил.

    Британец здорово проводит сезон, и на данный момент у него даже есть шансы попасть на Итоговый турнир ATP.

    В первом матче Кэмерон одержал победу над Теннисом Сандгреном. Третий сет он забрал со счетом 6:0.

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    После этого Норри обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута — тоже в трех сетах. С характером у этого британца все в порядке.

    Норри в этом году пять раз доходил до финала, но при этом взял только один титул. На прошлой неделе он проиграл Касперу Рууду в решающем матче на турнире в Сан-Диего.

    Прогноз и ставка

    На Пола в этом матче можно поставить за 2.81, победу Норри букмекеры предлагают за 1.48.

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    Скорее всего, упертый Норри, в отличие от Рублева, не испытает серьезных проблем в матче против Пола. Хотя в феврале он проиграл американцу на турнире в Мельбурне. Но сейчас Кэмерон существенно прибавил даже по сравнению с началом сезона.

    Ставка — победа Норри в двух сетах за 2.19.

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    Пол — Норри: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 13.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Норри обыграть обидчика Рублева?
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