Немка Анжелика Кербер сыграет против швейцарки Жиль Тайкманн в первом круге турнира в чешской Остраве. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 12:00 мск. Кербер — Тайкманн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кербер

Кербер на удивление очень здорово провела летнюю часть сезона, благодаря чему многие вспомнили, что она, вообще-то, была даже первой ракеткой мира.

На недавнем Открытом чемпионате США немецкая теннисистка дошла до четвертого круга, где в эпичном матче уступила будущей финалистке турнира Лейле Фернандес.

Зато перед этим был полуфинал в Цинциннати. Кербер выиграла у Марии Саккари, Элины Свитолиной, Елены Остапенко и Петры Квитовой, но уступила Эшли Барти.

Еще один серьезный успех — выход в полуфинал Уимблдона. В финал Анжелику тоже не пустила Барти.

Тайкманн

Тем временем у Тайкманн тоже есть неплохие достижения в текущем сезоне. И в первую очередь, это выход в финал престижного турнира в Цинциннати.

Жиль умудрилась обыграть Наоми Осаку, Белинду Бенчич и Каролину Плишкову. В финале, правда, швейцарка без шансов уступила Барти.

На US Open 43-я ракетка мира прошла первый круг, после чего уступила эстонке Анетт Контавейт.

Все прогнозы на теннис

Но в любом случае надо отметить, что свои лучшие результаты Тайкманн показывает именно на харде. В начале года она дошла до полуфинала в Аделаиде и Дохе.

Прогноз и ставка

На Кербер в этом матче можно поставить за 1.44, победу Тайкманн букмекеры предлагают за 2.88.

В этом матче лучше поставить на сет Тайкманн, чем на победу Кербер. Несмотря на недавние успехи, немка все равно остается максимально непредсказуемой.

Ставка — Тайкманн выиграет хотя бы один сет за 1.71.

Тем более швейцарка действительно сильно играет на харде. Ее победа в этом матче не станет сюрпризом.