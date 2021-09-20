ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдегор принес «Арсеналу» победу«Арсенал» получил импульс перед дерби с «Тоттенхэмом» «Ахмат» — «Краснодар»Родные стены не помогли. «Краснодар» уверенно переиграл «Ахмат» в Грозном Жерар ПикеЧто есть, то есть. Упадок «Барселоны» не стал сюрпризом
  • 13:51
    • Названо имя одного из кандидатов на пост спортивного директора «Спартака»
  • 13:36
    • Нового главу департамента судейства РФС представят 23 сентября
  • 06:46
    • Трусова — победительница турнира в США
  • 07:17
    • Дэвис и Смолкин стали вторыми в танцах на льду на турнире в США
  • 07:01
    • Емельяненко победил блогера Тарасова
  • 20:55
    • «Краснодар» в большинстве обыграл «Ахмат» в Грозном
    Все новости спорта

    Сможет ли Кербер пройти первый круг в Остраве?

    Кербер — Тайкманн. Прогноз (к. 1.71) и ставки на турнир в Остраве 20 сентября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Анжелик Кербер
    Прогноз и ставки на Кербер — Тайкманн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анжелика Кербер
    Немка Анжелика Кербер сыграет против швейцарки Жиль Тайкманн в первом круге турнира в чешской Остраве. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 12:00 мск. Кербер — Тайкманн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кербер

    Кербер на удивление очень здорово провела летнюю часть сезона, благодаря чему многие вспомнили, что она, вообще-то, была даже первой ракеткой мира.

    На недавнем Открытом чемпионате США немецкая теннисистка дошла до четвертого круга, где в эпичном матче уступила будущей финалистке турнира Лейле Фернандес.

    Зато перед этим был полуфинал в Цинциннати. Кербер выиграла у Марии Саккари, Элины Свитолиной, Елены Остапенко и Петры Квитовой, но уступила Эшли Барти.

    Еще один серьезный успех — выход в полуфинал Уимблдона. В финал Анжелику тоже не пустила Барти.

    Тайкманн

    Тем временем у Тайкманн тоже есть неплохие достижения в текущем сезоне. И в первую очередь, это выход в финал престижного турнира в Цинциннати.

    Жиль умудрилась обыграть Наоми Осаку, Белинду Бенчич и Каролину Плишкову. В финале, правда, швейцарка без шансов уступила Барти.

    На US Open 43-я ракетка мира прошла первый круг, после чего уступила эстонке Анетт Контавейт.

    Все прогнозы на теннис

    Но в любом случае надо отметить, что свои лучшие результаты Тайкманн показывает именно на харде. В начале года она дошла до полуфинала в Аделаиде и Дохе.

    Прогноз и ставка

    На Кербер в этом матче можно поставить за 1.44, победу Тайкманн букмекеры предлагают за 2.88.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В этом матче лучше поставить на сет Тайкманн, чем на победу Кербер. Несмотря на недавние успехи, немка все равно остается максимально непредсказуемой.

    Ставка — Тайкманн выиграет хотя бы один сет за 1.71.

    Тем более швейцарка действительно сильно играет на харде. Ее победа в этом матче не станет сюрпризом.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.70
  • Прогноз на матч Ницца — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Уэска — Фуэнлабрада
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч ПСВ — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Риск — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Остапенко — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Кайрат — Кызылжар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Штутгарт — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Понферрадина — Малага
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торпедо — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кербер — Тайкманн: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 20.09.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кербер пройти первый круг в Остраве?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры