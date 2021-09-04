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    Сможет ли Синнер обыграть Монфиса?

    Монфис — Синнер. Прогноз (к. 2.43) и ставки на US Open 4 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Монфис — Синнер
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    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против итальянца Янника Синнера в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 4 сентября в Нью-Йорке, начало — в 21:00 мск. Монфис — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Монфис

    Похоже, Монфису снова интересно играть в теннис. Во всяком случае, недавние матчи француз провел на очень высоком уровне.

    В августе Гаэль дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Торонто и до третьего круга в Цинциннати. Таких результатов у Монфиса не было очень давно.

    Долгожданный прогресс в игре и результатах бывшая шестая ракетка мира связывает с возвращением зрителей на трибуны.

    «Даже когда плохо играешь, болельщики помогают, придают сил. На пустом корте мне очень сложно. В этом году я начал выигрывать, когда на трибуны вернулись зрители. Для меня это более естественные условия», — сказал Монфис после победы над Стивом Джонсоном в во втором круге US Open.

    А в первом раунде 35-летний француз одержал уверенную победу над аргентинцем Федерико Корией.

    Синнер

    Синнер в начале августа выиграл турнир в Вашингтоне, и пусть там был не самый звездный состав участников, но для психологического состояния итальянца это был очень своевременный успех.

    Янник здорово провел первые месяцы текущего сезона, но потом наступил небольшой спад. В Лондоне, на Уимблдоне и в Атланте 20-летний теннисист не выиграл ни одного матча.

    Впрочем, после титула в Вашингтоне Синнер снова захандрил. В Торонто уже в стартовом матче он уступил Джеймсу Даквтору, а во втором круге «Мастерса» в Цинциннати проиграл Джону Изнеру.

    Все прогнозы на US Open

    На US Open Синнеру повезло с первыми соперниками. К слову, в этом плане Яннику чаще всего как раз не везет, но на этот раз в стартовых матчах действительно было попроще. Сначала 16-я ракетка мира обыграла австралийца Макса Перселла, а потом американца Захари Свайду. В обоих случаях Синнер отдал соперникам по одному сету.

    Прогноз и ставка

    На Монфиса в этом матче можно поставить за 2.43, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.61.

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    Один из самых сложных матчей для прогнозов, но сейчас, похоже, такой момент, когда опытный француз может воспользоваться психологической нестабильностью молодого итальянца.

    Когда Монфиса ничего не беспокоит, в том числе в эмоциональном плане, он становится очень опасным соперником.

    Ставка — победа Монфиса за 2.43.

    А самая логичная ставка — тотал сетов больше 3,5 за 1.52. Коэффициент так себе, но вариант надежный.

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    Монфис — Синнер: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 04.09.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Синнер обыграть Монфиса?
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