Француз Гаэль Монфис сыграет против итальянца Янника Синнера в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 4 сентября в Нью-Йорке, начало — в 21:00 мск. Монфис — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Монфис

Похоже, Монфису снова интересно играть в теннис. Во всяком случае, недавние матчи француз провел на очень высоком уровне.

В августе Гаэль дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Торонто и до третьего круга в Цинциннати. Таких результатов у Монфиса не было очень давно.

Долгожданный прогресс в игре и результатах бывшая шестая ракетка мира связывает с возвращением зрителей на трибуны.

«Даже когда плохо играешь, болельщики помогают, придают сил. На пустом корте мне очень сложно. В этом году я начал выигрывать, когда на трибуны вернулись зрители. Для меня это более естественные условия», — сказал Монфис после победы над Стивом Джонсоном в во втором круге US Open.

А в первом раунде 35-летний француз одержал уверенную победу над аргентинцем Федерико Корией.

Синнер

Синнер в начале августа выиграл турнир в Вашингтоне, и пусть там был не самый звездный состав участников, но для психологического состояния итальянца это был очень своевременный успех.

Янник здорово провел первые месяцы текущего сезона, но потом наступил небольшой спад. В Лондоне, на Уимблдоне и в Атланте 20-летний теннисист не выиграл ни одного матча.

Впрочем, после титула в Вашингтоне Синнер снова захандрил. В Торонто уже в стартовом матче он уступил Джеймсу Даквтору, а во втором круге «Мастерса» в Цинциннати проиграл Джону Изнеру.

Все прогнозы на US Open

На US Open Синнеру повезло с первыми соперниками. К слову, в этом плане Яннику чаще всего как раз не везет, но на этот раз в стартовых матчах действительно было попроще. Сначала 16-я ракетка мира обыграла австралийца Макса Перселла, а потом американца Захари Свайду. В обоих случаях Синнер отдал соперникам по одному сету.

Прогноз и ставка

На Монфиса в этом матче можно поставить за 2.43, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.61.

Один из самых сложных матчей для прогнозов, но сейчас, похоже, такой момент, когда опытный француз может воспользоваться психологической нестабильностью молодого итальянца.

Когда Монфиса ничего не беспокоит, в том числе в эмоциональном плане, он становится очень опасным соперником.

Ставка — победа Монфиса за 2.43.

А самая логичная ставка — тотал сетов больше 3,5 за 1.52. Коэффициент так себе, но вариант надежный.