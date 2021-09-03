Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Пабло Андухара в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 3 сентября в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Андухар — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андухар

Для Андухара US Open начался с непростого матча против Михаила Кукушкина. Для победы испанцу пришлось провести на корте больше четырех часов и пять сетов. Тяжелейшая игра, но, с другой стороны, 35-летний Андухар показал, что находится в отличной физической форме.

Во втором круге было попроще. Пабло выиграл в трех сетах у немца Филиппа Кольшрайбера, отдав в общей сложности лишь восемь геймов.

Каких-то супер достижений у Андухара в этом сезоне не было. Но кое-что все-таки нужно отметить. В мае на турнире в Женеве испанец обыграл Роджера Федерера, а чуть позже на Ролан Гаррос победил Доминика Тима.

На данный момент лучшим результатом Андухара на US Open остается выход в четвертый круг в 2019 году.

Медведев

Медведев пока что полностью подтверждает статус одного из главных фаворитов турнира. Первые матчи получились для него очень простыми.

В стартовом раунде Даниил уверенно обыграл Ришара Гаске. После победы над французом российский теннисист признался, что не очень хорошо себя чувствовал в третьем сете, но тем не менее соперник взял лишь один гейм.

Все прогнозы на US Open

А потом была победа над Домиником Кепфером. Вопреки прогнозам, австриец почти не сопротивлялся. Если в первой партии была еще хоть какая-то борьба, то потом Медведев доминировал почти в каждом гейме.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются, что Медведев спокойно выйдет в следующий раунд, но если что, на победу Андухара можно поставить за 23.00.

Даниил в одном из недавних разговоров с журналистами отметил тот факт, что испанец в этом году побеждал Федерера и Тима. То есть россиянин очень внимательно готовится к любому сопернику. Никакой недооценки точно не будет.

Но, скорее всего, испанец возьмет чуть больше геймов, чем перед этим Кепфер и Гаске.

Ставка — победа Андухара с форой по геймам (+10,5) за 1.92.