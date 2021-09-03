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    Медведев снова выиграет с разгромным счетом?

    Андухар — Медведев. Прогноз (к. 1.92) и ставки на US Open 3 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Андухар — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Пабло Андухара в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 3 сентября в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Андухар — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Андухар

    Для Андухара US Open начался с непростого матча против Михаила Кукушкина. Для победы испанцу пришлось провести на корте больше четырех часов и пять сетов. Тяжелейшая игра, но, с другой стороны, 35-летний Андухар показал, что находится в отличной физической форме.

    Во втором круге было попроще. Пабло выиграл в трех сетах у немца Филиппа Кольшрайбера, отдав в общей сложности лишь восемь геймов.

    Каких-то супер достижений у Андухара в этом сезоне не было. Но кое-что все-таки нужно отметить. В мае на турнире в Женеве испанец обыграл Роджера Федерера, а чуть позже на Ролан Гаррос победил Доминика Тима.

    На данный момент лучшим результатом Андухара на US Open остается выход в четвертый круг в 2019 году.

    Медведев

    Медведев пока что полностью подтверждает статус одного из главных фаворитов турнира. Первые матчи получились для него очень простыми.

    В стартовом раунде Даниил уверенно обыграл Ришара Гаске. После победы над французом российский теннисист признался, что не очень хорошо себя чувствовал в третьем сете, но тем не менее соперник взял лишь один гейм.

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    А потом была победа над Домиником Кепфером. Вопреки прогнозам, австриец почти не сопротивлялся. Если в первой партии была еще хоть какая-то борьба, то потом Медведев доминировал почти в каждом гейме.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются, что Медведев спокойно выйдет в следующий раунд, но если что, на победу Андухара можно поставить за 23.00.

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    Даниил в одном из недавних разговоров с журналистами отметил тот факт, что испанец в этом году побеждал Федерера и Тима. То есть россиянин очень внимательно готовится к любому сопернику. Никакой недооценки точно не будет.

    Но, скорее всего, испанец возьмет чуть больше геймов, чем перед этим Кепфер и Гаске.

    Ставка — победа Андухара с форой по геймам (+10,5) за 1.92.

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    Андухар — Медведев: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.09.2021. Прогнозы на теннис. Медведев снова выиграет с разгромным счетом?
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