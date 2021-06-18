Россиянин Андрей Рублев сыграет против немца Филиппа Кольшрайбера в четвертьфинале турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 18 июня, начало — в 12:00 мск. Кольшрайбер — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кольшрайбер

Кольшрайбер внезапно напомнил о себе на Открытом чемпионате Франции. У немца была пауза с октября прошлого года по середину апреля. Как оказалось, завершать карьеру он пока не планирует.

На «Ролан Гаррос» 37-летний теннисист дошел до третьего круга. Во втором раунде ему удалось обыграть россиянина Аслана Карацева.

Успехи Кольшрайбера на текущем турнире не удивляют. Филипп классно играет на траве, это одно из его любимых покрытий.

Более того, в 2011 году он завоевал титул в Галле, а тремя сезонами ранее дошел здесь до финала.

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На этой неделе Кольшрайбер обыграл представителя Австралии Юрия Родионова и француза Корентена Муте. В каждом случае ему хватило двух сетов.

Рублев

Тем временем Рублев второй раз в карьере дошел в Галле до четвертьфинала.

Как и его будущий соперник, на текущем турнире он пока не проиграл ни одного сета.

В первом круге Андрей одержал победу над соотечественником Кареном Хачановым, а во втором обыграл австралийца Джордана Томпсона.

Интересно, что в первом матче у Хачанова не было ни одного брейк-пойнта, Рублев максимально надежно действовал на своей подаче.

Прогноз и ставка

На Кольшрайбера в этом матче можно поставить за 4.00, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.28.

Когда немец в хорошей форме, играть против него очень сложно. И сейчас, судя по всему, Кольшрайбера ничего не тревожит. Это было заметно еще на «Ролан Гаррос».

В общем, вполне вероятно, что Рублев как минимум отдаст сопернику один сет. Помимо опыта, стоит также не забывать об умении соперника играть на траве.

Ставка — Кольшрайбер выиграет хотя бы один сет за 1.95.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Кольшрайбера больше 10,5 за 1.84.