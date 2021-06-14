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    Сможет ли Касаткина пройти первый круг в Бирмингеме?

    Касаткина — Херцог. Прогноз (к. 2.08) и ставки на турнир в Бирмингеме 14 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Херцог
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против словенки Полоны Херцог в первом круге турнира в Бирмингеме (Англия). Матч пройдет 14 июня, начало — в 13:00 мск. Касаткина — Херцог: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Касаткина

    Касаткина в начале июня провела совершенно невероятный матч против Белинды Бенчич во втором круге «Ролан Гаррос». Россиянка показал очень качественный теннис, благодаря чему выиграла в двух сетах, отдав сопернице лишь четыре гейма.

    Но уже в следующем матче Дарья легко уступила румынке Соране Кырсте. В женском теннисе подобное случается очень часто.

    Если бы Касаткина всегда играла так же, как против Бенчич, она была бы как минимум в топ-10.

    В 2018 году Касаткина дошла до четвертьфинала Уимблдона. После этого она провела на траве всего лишь два матча и в обоих случаях уступила.

    Херцог

    А вот для Херцог выход в третий круг «Ролан Гаррос» стал главным успехом в текущем сезоне. 30-летняя теннисистка обыграла голландцу Кики Бертенс и француженку Каролин Гарсию, после чего уступила Маркете Вондрушовой из Чехии.

    Интересно, что до французского мэйджора Полона вылетела после первого круга шести турнирах кряду.

    Все прогнозы на теннис

    В 2017 году Херцог прошла на Уимблдоне квалификацию из трех матчей, а потом одержала две победы в основной сетке.

    Прогноз и ставка

    На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.44, победу Херцог букмекеры предлагают за 2.87.

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    В начале года Дарья обыграла словенку на турнире в Мельбурне. Тогда ей хватило двух сетов.

    В принципе, Касаткина способна повторить этот успех, если не будет слишком часто ошибаться.

    Ставка — победа Касаткиной в двух сетах за 2.08.

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