Касаткина
Касаткина в начале июня провела совершенно невероятный матч против Белинды Бенчич во втором круге «Ролан Гаррос». Россиянка показал очень качественный теннис, благодаря чему выиграла в двух сетах, отдав сопернице лишь четыре гейма.
Но уже в следующем матче Дарья легко уступила румынке Соране Кырсте. В женском теннисе подобное случается очень часто.
Если бы Касаткина всегда играла так же, как против Бенчич, она была бы как минимум в топ-10.
В 2018 году Касаткина дошла до четвертьфинала Уимблдона. После этого она провела на траве всего лишь два матча и в обоих случаях уступила.
Херцог
А вот для Херцог выход в третий круг «Ролан Гаррос» стал главным успехом в текущем сезоне. 30-летняя теннисистка обыграла голландцу Кики Бертенс и француженку Каролин Гарсию, после чего уступила Маркете Вондрушовой из Чехии.
Интересно, что до французского мэйджора Полона вылетела после первого круга шести турнирах кряду.
В 2017 году Херцог прошла на Уимблдоне квалификацию из трех матчей, а потом одержала две победы в основной сетке.
Прогноз и ставка
На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.44, победу Херцог букмекеры предлагают за 2.87.
В начале года Дарья обыграла словенку на турнире в Мельбурне. Тогда ей хватило двух сетов.
В принципе, Касаткина способна повторить этот успех, если не будет слишком часто ошибаться.
Ставка — победа Касаткиной в двух сетах за 2.08.