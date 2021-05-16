Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против чешки Каролины Плишковой в финале крупного турнира в Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 15:30 мск. Плишкова — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Плишкова

Плишкова третий год подряд дошла в Риме до финала. В 2019-м она стала победительницей турнира, а в 2020-м уступила в финале Симоне Халеп.

На этот раз в бывшую первую ракетку миру мало кто верил, сезон она проводит не лучшим образом. Но почему-то именно в Риме Каролина все время играет на высочайшем уровне.

В стартовом матче Плишкова обыграла Анастасию Севастову, потом была победа над Верой Звонаревой. В четвертьфинале 29-летняя теннисистка отыграла у Алены Остапенко три матчбола на своей подаче при счете 4:5 в решающем сете.

В полуфинале Плишкова одержала победу над Петрой Мартич — 6:1, 3:6, 6:2.

Швентек

Для Швентек самым сложным на этом турнире пока что был матч против Барбоы Крейчиковой в третьем круге. Во втором сете 19-летняя теннисистка отыграла два матчбола. Очень тяжелая победа, но очевидно, что она придала сил и уверенности действующей чемпионке «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале Ига выиграла у Элины Свитолиной, а в полуфинале — у Кори Гауфф.

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С украинкой и американкой Швентек сыграла в один день. Из-за дождя некоторые пятничные матчи пришлось перенести на субботу. И молодой организм польской теннисистки отлично справился с таким испытанием.

Прогноз и ставка

На Плишкову в этом матче можно поставить за 3.20, победу Швентек букмекеры предлагают за 1.45.

Несмотря на свой возраст, Ига порой демонстрирует просто невероятный теннис. Плишковой будет сложно.

И не исключено, что Швентек хватит двух сетов. Кто-кто, а она точно воспользуется ошибками Каролины.

Ставка — победа Швентек в двух сетах за 2.07.