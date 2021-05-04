Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Джессики Пегулы в третьем круге на крупном турнире в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 16:00 мск. Соболенко — Пегула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Соболенко

Соболенко на старте турнира в Мадриде провела два мощных матча, тем самым подтвердив статус одного из главных фаворитов.

В первом круге Арина разгромила россиянку Веру Звонареву — 6:1, 6:2.

А после этого белорусская теннисистка обыграла еще одну представительницу России — Дарью Касаткину.

В этом матче Соболенко выполнила 40 виннерсов против девяти у соперницы. Это очень круто, конечно.

Но после выступления Арины в Штутгарте это не удивляет. Там седьмая ракетка мира дошла до финала, попутно обыграв румынку Симону Халеп.

Пегула

Пегула очень мощно начала сезон. В феврале американка дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, где среди тех, кого она обыграла, оказались Виктория Азаренко и Элина Свитолина.

А потом был полуфинал в Дохе. При этом Джессика попала в основную сетку турнира только через квалификацию.

В Дубае Пегула тоже выступила очень прилично, добравшись до четвертьфинала. Как и в Дохе, тут здесь ей тоже удалось выиграть у бывшей первой ракетки мира Каролины Плишковой.

Все прогнозы на теннис

В это, конечно, сложно поверить, но в Майами Пегула снова одержала победу на Плишковой, но после этого ее остановила Мария Саккари, отыгравшая шесть матчболов.

В Мадриде Джессика провела свои первые матчи на грунте. 27-летняя теннисистка обыграла Сорану Кырстю, после чего ждала встречу с Азаренко, но белоруска не смогла выйти на матч.

Прогноз и ставка

На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.25, победу Пегулы букмекеры предлагают за 4.33.

Очевидно, что Пегула, трижды обыгравшая Плишкову (в двух случаях разгромно), достаточно опасная соперница. Но, во-первых, это грунт, а не хард, а во-вторых — это Соболенко, а не Плишкова, чьи лучшие годы все-таки уже позади.

Арина, скорее всего, снова выиграет в рамках двух сетов.

Ставка — победа Соболенко в двух сетах за 1.80.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Пегулы меньше 9,0 за 1.86.