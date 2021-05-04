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    Сможет ли Пегула взять хотя бы сет у Соболенко?

    Соболенко — Пегула. Прогноз (к. 1.80) и ставки на турнир в Мадриде 4 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Пегула
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Джессики Пегулы в третьем круге на крупном турнире в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 16:00 мск. Соболенко — Пегула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Соболенко

    Соболенко на старте турнира в Мадриде провела два мощных матча, тем самым подтвердив статус одного из главных фаворитов.

    В первом круге Арина разгромила россиянку Веру Звонареву — 6:1, 6:2.

    А после этого белорусская теннисистка обыграла еще одну представительницу России — Дарью Касаткину.

    В этом матче Соболенко выполнила 40 виннерсов против девяти у соперницы. Это очень круто, конечно.

    Но после выступления Арины в Штутгарте это не удивляет. Там седьмая ракетка мира дошла до финала, попутно обыграв румынку Симону Халеп.

    Пегула

    Пегула очень мощно начала сезон. В феврале американка дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, где среди тех, кого она обыграла, оказались Виктория Азаренко и Элина Свитолина.

    А потом был полуфинал в Дохе. При этом Джессика попала в основную сетку турнира только через квалификацию.

    В Дубае Пегула тоже выступила очень прилично, добравшись до четвертьфинала. Как и в Дохе, тут здесь ей тоже удалось выиграть у бывшей первой ракетки мира Каролины Плишковой.

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    В это, конечно, сложно поверить, но в Майами Пегула снова одержала победу на Плишковой, но после этого ее остановила Мария Саккари, отыгравшая шесть матчболов.

    В Мадриде Джессика провела свои первые матчи на грунте. 27-летняя теннисистка обыграла Сорану Кырстю, после чего ждала встречу с Азаренко, но белоруска не смогла выйти на матч.

    Прогноз и ставка

    На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.25, победу Пегулы букмекеры предлагают за 4.33.

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    Очевидно, что Пегула, трижды обыгравшая Плишкову (в двух случаях разгромно), достаточно опасная соперница. Но, во-первых, это грунт, а не хард, а во-вторых — это Соболенко, а не Плишкова, чьи лучшие годы все-таки уже позади.

    Арина, скорее всего, снова выиграет в рамках двух сетов.

    Ставка — победа Соболенко в двух сетах за 1.80.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Пегулы меньше 9,0 за 1.86.

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