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    Фучович обыграет Бублика в Мадриде?

    Фучович — Бублик. Прогноз (к. 2.08) и ставки на турнир в Мадриде 2 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Фучович — Бублик
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    Мартон Фучович
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге на «Мастерсе» в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 15:00 мск. Фучович — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фучович

    Фучович в текущем сезоне дошел до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии и до финала на турнире в Роттердаме, где проиграл Андрею Рублеву.

    Кроме того, в середине марта венгр добрался до четвертьфинала в Дубае. И там он снова уступил Рублеву. Пока что это его главные достижения в этом году.

    На грунте Мартон пока что провел лишь один матч. В середине апреля 39-я ракетка мира проиграл итальянцу Лоренцо Сонего в стартовом раунде на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    Но Фучовича точно нельзя недооценивать. В прошлом сезоне он выиграл три матча на «Ролан Гаррос», при этом в первом круге одержав победу над Даниилом Медведевым.

    Бублик

    Бублик, похоже, только и думает о том, когда уже завершится грунтовая часть сезона. Сложно думать иначе после его недавних матчей.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло 23-летний теннисист проиграл в первом круге Жереми Шарди. В течение всего матча он постоянно психовал и что-то кричал.

    То же самое было и в Барселоне, правда, там Бублик все-таки смог выиграть один матч.

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    А вот в португальском Эшториле 43-я ракетка мира уже в стартовом раунде с треском уступил Педро Мартинесу — 3:6, 0:6.

    Прогноз и ставка

    На Фучовича в этом матче можно поставить за 1.48, победу Бубклика букмекеры предлагают за 2.73.

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    В отличие от нервного представителя Казахстана, у венгерского теннисиста точно не будет проблем с настроем.

    Ставка — победа Фучовича в двух сетах за 2.08.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Бублика меньше 12,0 за 1.78.

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