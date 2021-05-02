Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге на «Мастерсе» в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 15:00 мск. Фучович — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фучович

Фучович в текущем сезоне дошел до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии и до финала на турнире в Роттердаме, где проиграл Андрею Рублеву.

Кроме того, в середине марта венгр добрался до четвертьфинала в Дубае. И там он снова уступил Рублеву. Пока что это его главные достижения в этом году.

На грунте Мартон пока что провел лишь один матч. В середине апреля 39-я ракетка мира проиграл итальянцу Лоренцо Сонего в стартовом раунде на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Но Фучовича точно нельзя недооценивать. В прошлом сезоне он выиграл три матча на «Ролан Гаррос», при этом в первом круге одержав победу над Даниилом Медведевым.

Бублик

Бублик, похоже, только и думает о том, когда уже завершится грунтовая часть сезона. Сложно думать иначе после его недавних матчей.

На «Мастерсе» в Монте-Карло 23-летний теннисист проиграл в первом круге Жереми Шарди. В течение всего матча он постоянно психовал и что-то кричал.

То же самое было и в Барселоне, правда, там Бублик все-таки смог выиграть один матч.

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А вот в португальском Эшториле 43-я ракетка мира уже в стартовом раунде с треском уступил Педро Мартинесу — 3:6, 0:6.

Прогноз и ставка

На Фучовича в этом матче можно поставить за 1.48, победу Бубклика букмекеры предлагают за 2.73.

В отличие от нервного представителя Казахстана, у венгерского теннисиста точно не будет проблем с настроем.

Ставка — победа Фучовича в двух сетах за 2.08.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Бублика меньше 12,0 за 1.78.