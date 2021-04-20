Россиянка Вера Звонарева сыграет против словенки Полоны Херцог в первом круге турнира в Стамбуле. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 14:30 мск. Звонарева — Херцог: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Звонарева

Звонарева по-прежнему находится в рейтинге за пределами топ-100. «Это для меня не важно. Для меня главное фокусироваться на игре и стараться ее улучшать, чтобы побеждать сильных соперниц», — так ответила 36-летняя теннисистка на вопрос о своем месте в рейтинге.

На грунте Вера в этом сезоне еще не играла. Зато в марте она впервые с 2019 года вышла в полуфинал на турнире WTA. Это произошло в Санкт-Петербурге. Россиянка выиграла у Арины Родионовой, Феоны Ферро и Анастасии Гасановой, после чего уступила Маргарите Гаспарян.

В начале прошлого месяца Звонарева не очень удачно сыграла в Дубае, не сумев пройти квалификацию.

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На Australian Open Звонарева попала сразу в основную сетку, но уже в первом раунде уступила Елене Рыбакиной.

Херцог

Херцог открыла грунтовый сезон на прошлой неделе в португальском Оэйраше, где проводился турнир ITF. И словенка стала его победительницей.

При этом так получилось, что дважды ей даже не пришлось выходить на корт. Ее соперницы снялись с матча перед вторым кругом и финалом.

До этого же Херцог выиграла только один матч. На турнире в Мельбурне, за неделю до старта Открытого чемпионата Австралии, 30-летняя теннисистка одержала победу над Маргаритой Гаспарян.

В прошлом году Херцог дошла в Стамбуле до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Звонареву в этом матче можно поставить за 2.37, победу Херцог букмекеры предлагают за 1.61.

Возможно, Вере удастся взять один сет, но выиграть матч и выйти в следующий раунд — вряд ли. Бывшая вторая ракетка мира целый месяц не играла в официальных матчах, в отличие от соперницы, которая неплохо подготовилась к грунтовой части сезона.

Ставка — победа Херцог со счетом 2-1 по сетам за 4.15.

Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 21,5 за 1.99.