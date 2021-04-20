Россиянка Дарья Касаткина сыграет против хорватской теннисистки Терезу Мрдежи в первом круге турнира в Стамбуле. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 11:00 мск. Мрдежа — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мрдежа

Мрдежа ранее никогда не поднималась в рейтинге выше 150-й позиции. Сейчас она находится на 243-й строчке.

В начале года хорватка безуспешно пыталась пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Уже в первом раунде квалификации 30-летняя теннисистка проиграла Терезе Мартинцовой.

После этого Мрдежа играла на турнирах ITF. Но даже там ей удавалось выиграть максимум два матча.

Тем не менее Тереза преодолела квалификацию в Стамбуле. Сначала она обыграла француженку Осеан Доден, а потом испанку Ирен Бурильо-Эскорихуэлу.

Касаткина

Тем временем Касаткина довольно успешно проводит первую половину сезона. В рейтинге россиянка, когда-то занимавшая 10-е место, сейчас находится на 37-й позиции.

В феврале, сразу после Открытого чемпионата Австралии, Дарья стала победительницей турнира в Мельбурне. Это был для нее первый титул за последние два года.

А в марте Касаткина выиграла турнир в Санкт-Петербурге. 23-летняя россиянка одержала победы над Кларой Таусон, Александрой Саснович, Вероникой Кудерметовой, Светланой Кузнецовой и Маргаритой Гаспарян.

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С тех пор Касаткина не провели ни одного официального матча.

Прогноз и ставка

На Касаткину букмекеры предлагают поставить за 1.18, а на победу Мрдежи — за 4.89.

Будет, конечно же, очень странно, если Дарья не выйдет в следующий раунд. Соперница все-таки находится на совершенно другом уровне.

Ставка — победа Касаткиной в двух сетах за 1.53.

Также можно рассмотреть ставку на победу Касаткиной с форой по геймам (-6,0) за 2.07.