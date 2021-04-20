ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флорентино ПересМятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир Неймар Трансферный дайджест. 13-19 апреля Мэйсон ГринвудДубль Гринвуда возродил надежды «МЮ» на титул
  • 13:28
    • УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов
  • 01:57
    • Двенадцать клубов Европы официально объявили о создании футбольной Суперлиги
  • 20:53
    • Член исполкома УЕФА не исключил отстранения «Реала», «Ман Сити» и «Челси» от полуфинала ЛЧ
  • 18:31
    • EA может исключить клубы Суперлиги из следующих серий FIFA
  • 17:50
    • Каррера уволен с поста главного тренера «Бари»
  • 16:21
    • Российский арбитр отстранен минимум на два матча РПЛ
  • 16:04
    • Глава УЕФА подтвердил недопуск к Евро и ЧМ футболистов из Суперлиги
    Все новости спорта

    Касаткина начнет в Стамбуле с разгромной победы?

    Мрдежа — Касаткина. Прогноз (к. 2.07) и ставки на турнир в Стамбуле 20 апреля 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Дарья Касаткина
    Прогноз и ставки на Мрдежа — Касаткина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против хорватской теннисистки Терезу Мрдежи в первом круге турнира в Стамбуле. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 11:00 мск. Мрдежа — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мрдежа

    Мрдежа ранее никогда не поднималась в рейтинге выше 150-й позиции. Сейчас она находится на 243-й строчке.

    В начале года хорватка безуспешно пыталась пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Уже в первом раунде квалификации 30-летняя теннисистка проиграла Терезе Мартинцовой.

    После этого Мрдежа играла на турнирах ITF. Но даже там ей удавалось выиграть максимум два матча.

    Тем не менее Тереза преодолела квалификацию в Стамбуле. Сначала она обыграла француженку Осеан Доден, а потом испанку Ирен Бурильо-Эскорихуэлу.

    Касаткина

    Тем временем Касаткина довольно успешно проводит первую половину сезона. В рейтинге россиянка, когда-то занимавшая 10-е место, сейчас находится на 37-й позиции.

    В феврале, сразу после Открытого чемпионата Австралии, Дарья стала победительницей турнира в Мельбурне. Это был для нее первый титул за последние два года.

    А в марте Касаткина выиграла турнир в Санкт-Петербурге. 23-летняя россиянка одержала победы над Кларой Таусон, Александрой Саснович, Вероникой Кудерметовой, Светланой Кузнецовой и Маргаритой Гаспарян.

    Все прогнозы на теннис

    С тех пор Касаткина не провели ни одного официального матча.

    Прогноз и ставка

    На Касаткину букмекеры предлагают поставить за 1.18, а на победу Мрдежи — за 4.89.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Будет, конечно же, очень странно, если Дарья не выйдет в следующий раунд. Соперница все-таки находится на совершенно другом уровне.

    Ставка — победа Касаткиной в двух сетах за 1.53.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Касаткиной с форой по геймам (-6,0) за 2.07.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Лидс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Альмерия — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.45
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Флорида — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Филадельфия — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Даллас — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Милуоки — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Аризона — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Алькарас — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лопес — Музетти
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кудерметова — Пера
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Первый титул новой эры. «Барса» поиздевалась над «Атлетиком»
    • Вчера в 14:34     ЦСКА — «Ротор»
  • Олич тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Армейцы легко разобрались с «Ротором»
    • 02:08 13/04/2021     «Авангард» — «Ак Барс»
  • Каски отправил Омск в финал КХЛ. Достойная концовка лучшей серии плей-офф
    • 01:23 16/04/2021
    Мрдежа — Касаткина: прогноз, ставка (1.53), статистика, коэффициенты матча 20.04.2021. Прогнозы на теннис. Касаткина начнет в Стамбуле с разгромной победы?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры