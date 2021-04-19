Анастасия Павлюченкова встретится с Анастасией Потаповой в первом круге турнира в Стамбуле. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 12:30 мск. Павлюченкова — Потапова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Павлюченкова

Первая часть сезона получается у Павлюченковой скомканной. Больше одного матча Анастасия смогла выиграть только на турнире в Мельбурне. Там она одержала победы над Мисаки Дои и Анастасией Севастовой, после чего разгромно проиграла Гарбин Мугурусе.

На Открытом чемпионате Австралии бывшей 13-й ракетке мира уже в первом раунде пришлось играть против Наоми Осаки. К подвигу россиянка оказаласт не готов, взяв лишь три гейма.

В марте Павлюченкова выиграла один матч в Дохе, после чего уступила Веронике Кудерметовой в первом раунде турнира в Дубае.

На турнире в Санкт-Петербурге Анастасия во втором раунде проиграла соотечественнице Анастасии Гасановой, позволив сопернице отыграть три матчбола. С тех пор она не играла в официальных матчах.

Потапова

Потапова в начале февраля удивила всех выходом в третий круг Australian Open. Более того, россиянка едва не организовала мощнейшую сенсацию в матче против Серены Уильямс.

Впрочем, позже 19-летняя теннисистка подтвердила, что ее успех в Мельбурне не был случайностью.

Потапова дошла до четвертьфинала в Дубае. Анастасия выиграла у Лауры Зигемунд, Мэдисон Киз и Белинды Бенчич.

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Правда, после этого Потапова неудачно стартовала в Майами и Чарлстоне, проиграв Айле Томлянович и Анастасии Севастовой.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этой паре. На Павлюченкову можно поставить за 1.95, а на Потапову — за 1.89.

Обе Анастасии крайне редко играют по ходу матчу без спадов, поэтому логично предположить, что двух сетов им окажется недостаточно.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 8,5 за 1.57.