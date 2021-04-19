Павлюченкова
Первая часть сезона получается у Павлюченковой скомканной. Больше одного матча Анастасия смогла выиграть только на турнире в Мельбурне. Там она одержала победы над Мисаки Дои и Анастасией Севастовой, после чего разгромно проиграла Гарбин Мугурусе.
На Открытом чемпионате Австралии бывшей 13-й ракетке мира уже в первом раунде пришлось играть против Наоми Осаки. К подвигу россиянка оказаласт не готов, взяв лишь три гейма.
В марте Павлюченкова выиграла один матч в Дохе, после чего уступила Веронике Кудерметовой в первом раунде турнира в Дубае.
На турнире в Санкт-Петербурге Анастасия во втором раунде проиграла соотечественнице Анастасии Гасановой, позволив сопернице отыграть три матчбола. С тех пор она не играла в официальных матчах.
Потапова
Потапова в начале февраля удивила всех выходом в третий круг Australian Open. Более того, россиянка едва не организовала мощнейшую сенсацию в матче против Серены Уильямс.
Впрочем, позже 19-летняя теннисистка подтвердила, что ее успех в Мельбурне не был случайностью.
Потапова дошла до четвертьфинала в Дубае. Анастасия выиграла у Лауры Зигемунд, Мэдисон Киз и Белинды Бенчич.
Правда, после этого Потапова неудачно стартовала в Майами и Чарлстоне, проиграв Айле Томлянович и Анастасии Севастовой.
Прогноз и ставка
Букмекеры не видят фаворита в этой паре. На Павлюченкову можно поставить за 1.95, а на Потапову — за 1.89.
Обе Анастасии крайне редко играют по ходу матчу без спадов, поэтому логично предположить, что двух сетов им окажется недостаточно.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.
Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 8,5 за 1.57.