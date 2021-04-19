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    Сможет ли Потапова удивить Павлюченкову?

    Павлюченкова — Потапова. Прогноз (к. 2.33) и ставки на турнир в Стамбуле 19 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Потапова
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    Анастасия Павлюченкова
    Анастасия Павлюченкова встретится с Анастасией Потаповой в первом круге турнира в Стамбуле. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 12:30 мск. Павлюченкова — Потапова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Павлюченкова

    Первая часть сезона получается у Павлюченковой скомканной. Больше одного матча Анастасия смогла выиграть только на турнире в Мельбурне. Там она одержала победы над Мисаки Дои и Анастасией Севастовой, после чего разгромно проиграла Гарбин Мугурусе.

    На Открытом чемпионате Австралии бывшей 13-й ракетке мира уже в первом раунде пришлось играть против Наоми Осаки. К подвигу россиянка оказаласт не готов, взяв лишь три гейма.

    В марте Павлюченкова выиграла один матч в Дохе, после чего уступила Веронике Кудерметовой в первом раунде турнира в Дубае.

    На турнире в Санкт-Петербурге Анастасия во втором раунде проиграла соотечественнице Анастасии Гасановой, позволив сопернице отыграть три матчбола. С тех пор она не играла в официальных матчах.

    Потапова

    Потапова в начале февраля удивила всех выходом в третий круг Australian Open. Более того, россиянка едва не организовала мощнейшую сенсацию в матче против Серены Уильямс.

    Впрочем, позже 19-летняя теннисистка подтвердила, что ее успех в Мельбурне не был случайностью.

    Потапова дошла до четвертьфинала в Дубае. Анастасия выиграла у Лауры Зигемунд, Мэдисон Киз и Белинды Бенчич.

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    Правда, после этого Потапова неудачно стартовала в Майами и Чарлстоне, проиграв Айле Томлянович и Анастасии Севастовой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этой паре. На Павлюченкову можно поставить за 1.95, а на Потапову — за 1.89.

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    Обе Анастасии крайне редко играют по ходу матчу без спадов, поэтому логично предположить, что двух сетов им окажется недостаточно.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 8,5 за 1.57.

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    Павлюченкова — Потапова: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 19.04.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Потапова удивить Павлюченкову?
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