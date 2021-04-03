Россиянин Андрей Рублев сыграет против поляка Хуберта Хуркача в полуфинале крупного турнира в Майами (США). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 02:00 мск. Рублев — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Рублев впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира серии «Мастерс», за победу в котором можно получить сразу 1000 очков.

В четвертьфинале Андрей выиграл у Себастьяна Корды — 7:5, 7:6 (9:7). Сложнейший матч, в котором российскому теннисисту в самые сложные моменты очень помог опыт, которого у 20-летнего американца пока не так много.

И Рублеву еще немного повезло, поскольку Корда завершал матч с небольшим повреждением.

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Перед этим же Рублев легко выиграл у Тенниса Сандгрена, Мартона Фучовича и Марина Чилича.

Хуркач

Тем временем Хуркач тоже впервые дошел до полуфинала на «Мастерсе». С одной стороны это сенсация, но при этом можно вспомнить, что в начале года поляк выигрывал турнир в Делрэй-Бич, где в финале одержал победу над Кордой.

В Майами Хуберт стартовал матчем против Дениса Кудлы, которого переиграл в двух сетах.

Ну а потом Хуркач выдал пока что главную в своей карьере серию победных матчей.

Огромный поляк выиграл у Дениса Шаповалова, Милоша Раонича и Стефаноса Циципаса.

Интересно, что и Циципас, и Раонич уверенно забрали у Хуркача первый сет, но Хуберт в обоих случаях сделал камбэк.

Прогноз и ставка

На Рублева букмекеры предлагают поставить за 1.30, а на победу Хуркача — за 4.25.

Самой большой проблемой российского теннисиста в этом матче станет подача соперника. После ударов Хуркача мячи вылетают как из пушки.

Ставка — победа Хуркача по количеству эйсов с форой (-4,5) за 2.05. В двух предыдущих матчах польский теннисист в общей сложности выполнил 29 эйсов.

Также можно рассмотреть ставку на тотал эйсов Хуркача больше 9,5 за 2.04. Поляк прекрасно понимает, что может выиграть у Рублева, в первую очередь, за счет мощнейшей подачи.

Еще один хороший вариант — ставка на то, что в матче будет хотя бы один тай-брейк за 2.40.