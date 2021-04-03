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    Справится ли Рублев с пушечной подачей Хуркача?

    Рублев — Хуркач. Прогноз (к. 2.05) и ставки на турнир в Майами 3 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Хуркач
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против поляка Хуберта Хуркача в полуфинале крупного турнира в Майами (США). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 02:00 мск. Рублев — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    Рублев впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира серии «Мастерс», за победу в котором можно получить сразу 1000 очков.

    В четвертьфинале Андрей выиграл у Себастьяна Корды — 7:5, 7:6 (9:7). Сложнейший матч, в котором российскому теннисисту в самые сложные моменты очень помог опыт, которого у 20-летнего американца пока не так много.

    И Рублеву еще немного повезло, поскольку Корда завершал матч с небольшим повреждением.

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    Перед этим же Рублев легко выиграл у Тенниса Сандгрена, Мартона Фучовича и Марина Чилича.

    Хуркач

    Тем временем Хуркач тоже впервые дошел до полуфинала на «Мастерсе». С одной стороны это сенсация, но при этом можно вспомнить, что в начале года поляк выигрывал турнир в Делрэй-Бич, где в финале одержал победу над Кордой.

    В Майами Хуберт стартовал матчем против Дениса Кудлы, которого переиграл в двух сетах.

    Ну а потом Хуркач выдал пока что главную в своей карьере серию победных матчей.

    Огромный поляк выиграл у Дениса Шаповалова, Милоша Раонича и Стефаноса Циципаса.

    Интересно, что и Циципас, и Раонич уверенно забрали у Хуркача первый сет, но Хуберт в обоих случаях сделал камбэк.

    Прогноз и ставка

    На Рублева букмекеры предлагают поставить за 1.30, а на победу Хуркача — за 4.25.

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    Самой большой проблемой российского теннисиста в этом матче станет подача соперника. После ударов Хуркача мячи вылетают как из пушки.

    Ставка — победа Хуркача по количеству эйсов с форой (-4,5) за 2.05. В двух предыдущих матчах польский теннисист в общей сложности выполнил 29 эйсов.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал эйсов Хуркача больше 9,5 за 2.04. Поляк прекрасно понимает, что может выиграть у Рублева, в первую очередь, за счет мощнейшей подачи.

    Еще один хороший вариант — ставка на то, что в матче будет хотя бы один тай-брейк за 2.40.

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